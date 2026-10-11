На студено през зимата: Заради рекордно празните хранилища ЕС ще трябва да ограничи потреблението на газ

Институтът за енергийна икономика и финансов анализ предупреди, че Европейският съюз може да се наложи да ограничи потреблението на газ със 7% тази зима, тъй като запасите му са на най-ниското си ниво за периода на годината, а войната с Иран поддържа високи цени преди пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) от януари 2027 г.

Газовите резерви на ЕС са по-малки, отколкото през която и да е есен от 2011 г. насам, което означава, че блокът може да се наложи да изгори с 14 милиарда кубически метра по-малко газ от миналата зима през следващите месеци, смятат от Института за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA) - американска организация с нестопанска цел, която анализира енергийните пазари и подкрепя преминаването към по-чиста енергия, пише Евронюз.

В свой доклад IEEFA отбеляза, че на 3 октомври газохранилищата в ЕС са били запълнени на около 72,4% и биха могли да доставят 7,3 милиарда кубически метра по-малко газ тази зима (от ноември до март), отколкото миналата.

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В комбинация с пълната забрана на ЕС за внос на руски втечнен природен газ от януари 2027 г., недостигът на складови наличности означава, че блокът може да се нуждае от 7% по-малко газ от миналата зима.

„Това не означава, че газовите хранилища в ЕС ще се изчерпят тази зима“, се казва в доклада. По-празните обекти обаче освобождават газ по-бавно, което може да доведе до недостиг на енергия в края на зимата, а изчерпаната система ще се нуждае от по-голямо и по-скъпо презареждане следващото лято.

Запълването на недостига на ресурси с допълнителен внос, вместо намаляване на потреблението, би струвало около 3 милиарда евро, според оценки на IEEFA, което е с 12% повече от цената на този обем миналата година, тъй като войната между САЩ и Иран повиши цените.

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„Засилената зависимост от съхранението на газ се превърна в основен финансов пасив за Европа“, заключи мозъчният тръст.

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Войната покачва цените

Европейският газов пазар е под напрежение от началото на войната с Иран на 28 февруари, което наруши корабоплаването през Ормузкия проток - маршрут за около една пета от световната търговия с втечнен природен газ (LNG).

Холандските фючърси на TTF, бенчмаркът за цените на газа в Европа, достигнаха 84,5 евро за мегаватчас в средата на септември - най-високото ниво от 2022 г. - годината, в която започна руската инвазия в Украйна.

В четвъртък те отново преминаха 80 евро и в началото на петък се търгуваха на около 78 евро.

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От края на февруари вносът на изкопаеми горива е струвал на ЕС допълнителни 100 милиарда евро „без нито една молекула енергия в допълнение“, заяви във вторник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според писмо, видяно от Euronews, европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен призова миналия месец правителствата да продължат да ограничават търсенето на фона на „изключително ниските“ количества на съхранение.

Европейските оператори на газови мрежи също предупредиха, че тежка зима може да доведе до недостиг на блока до 15% от необходимия му газ.

Бизнесът със съхранение на газ зависи от по-ниската цена на газа през лятото, отколкото през зимата, така че търговците могат да купуват, държат и продават с печалба. Тази разлика обаче е намаляла и понякога тази година летните договори бяха по-скъпи от зимните.

„Купуването на газ за съхранение се е превърнало във финансов риск, а не в печеливша стратегия“, заяви IEEFA.