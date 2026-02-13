Калушев агент на службите - това няма как да е възможно

"Имам съмнения, че върви някаква велика конспирация да се прикриват неща. По-скоро оставаме с такива усещания от подаването на частична информация от прокуратурата и МВР". Това заяви бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев в коментар по случая "Петрохан" - а думите в заглавието са пак негови. Припомняме, че Ивайло Калушев е човекът, сочен за лидер на "обществото" от хора, които бяха намерени застреляни в рамките на 7 дни при хижа "Петрохан" и до връх Околчица. Гунев добави пред bTV, че може би ще има проверка защо се е правело така - да се оповестява частично информация от разследващите.

Гунев е категоричен, че резултат в разследването може да се чака чак след няколко седмици най-рано. Неговата теза обаче е, че версията на ПП-ДБ за мащабен случай и прикриване на следи и то от отговорните органи не е издържана.

