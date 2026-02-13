Войната в Украйна:

Калушев агент на службите - това няма как да е възможно

13 февруари 2026, 8:06 часа 445 прочитания 0 коментара
Калушев агент на службите - това няма как да е възможно

"Имам съмнения, че върви някаква велика конспирация да се прикриват неща. По-скоро оставаме с такива усещания от подаването на частична информация от прокуратурата и МВР". Това заяви бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев в коментар по случая "Петрохан" - а думите в заглавието са пак негови. Припомняме, че Ивайло Калушев е човекът, сочен за лидер на "обществото" от хора, които бяха намерени застреляни в рамките на 7 дни при хижа "Петрохан" и до връх Околчица. Гунев добави пред bTV, че може би ще има проверка защо се е правело така - да се оповестява частично информация от разследващите.

Още: Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

Гунев е категоричен, че резултат в разследването може да се чака чак след няколко седмици най-рано. Неговата теза обаче е, че версията на ПП-ДБ за мащабен случай и прикриване на следи и то от отговорните органи не е издържана.

Още: Красимир Вълчев с шокиращи данни за отсъствията в училището, в което е учило загиналото 15-годишно момче

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Секта Петрохан Педофилия Филип Гунев Проход Петрохан Ивайло Калушев
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес