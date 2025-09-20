Не 12 мин, а само няколко секунди нарушение - и Турция свали руския самолет през 2015 г.

"Три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство и останаха там 12 минути. Естонското външно министерство привика руския посланик.

На 24 ноември 2015 г. руски Су-24 беше в турското въздушно пространство само за шест секунди. Турция не привика руския посланик.

Турция просто свали Су-24.

И въпреки че Путин крещеше "няма да се разминете само с домати", кой знае защо руските самолети вече не си позволяват да летят в турското въздушно пространство." Това пише рускоезичният телеграм канал LIBERTY PEOPLE по повод руската провокация във вчерашния ден в небето над Естония.

Единствената неточност тук, посочена от канала, може би е времето, което руският самолет е прекарал в турското въздушно пространство - според Hurriyet Daily News, които цитират официално писмо на Турция до Съвета за сигурност на ООН тогава, нарушителят е бил в небето над Турция не 6, а 17 секунди. Но така или иначе всичко е продължило в рамките на секунди, не минути. Припомняме, че при този инцидент през 2015 г., според писмото на турския официален посланик в ООН Халит Чевик, до руския самолет са били изпратени 10 предупреждения да промени курса си, но той ги е пренебрегнал и поради това е бил обстрелян и свален от турски изтребител F-16. Руското министерство на отбраната: Сваленият на турско-сирийската граница самолет е Су-24