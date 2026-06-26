От днес за 5 дни напред пускаме парния грил

Думите от заглавието са на проф. Георги Рачев, който визира периода от днес, 26 юни нататък. И сподели прясна информация от тази сутрин - в 6:00 часа сутринта във френската столица Париж температурата е била 30 градуса по Целзий!
In France, eggs and bacon are being fried directly in the sun — temperatures have exceeded 45°C— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
Rail traffic has been disrupted, schools have been closed, and part of the nuclear energy sector has been temporarily shut down.
A mass of hot air from the Sahara has covered… https://t.co/5ZiuirG66Z pic.twitter.com/4BfLXlbesa
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Все пак на 27 юни се чака малко по-хлалден въздух от Атлантическия океан, обаче от 30 юни, вторник, в Северна България в полунощ се чакат температури 27-28 градуса, а в Пловдив - 30 градуса и отгоре по Целзий! За Сърбия има прогнози дори за 35 градуса в този отрязък на денонощието, когато би трябвало да става по-хладно.
"Време само и единствено за почивка. На морето ще е страшно скучно – бира, риба, вечеря, бира, бира, риба", обобщи проф. Рачев в сутрешния блок на bTV.
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