При предишното управление единият нямаше мяра, а другият - насищане

Думите от заглавието са на Мирослав Севлиевски, едно от лицата на управлението на Симеон Сакскобурготски. Севлиевски говори в сутрешния блок на bTV, заедно със социолога Първан Симеонов и политолога доц. Петър Чолаков.

Сега "Прогресивна България" няма опозиция и предстои да видим дали ще се държат като такива, на които не им трябва опозиция. Ще видим и дали няма да излезе "Новото време", като при царя, добави Севлиевски.

В разговора беше засегната и принципната тема за законността. Замеряне с Фейсбук статуси - засега това става при промяна на властта според Първан Симеонов, който напомни за "барбекюто на Доган". Темата беше развита заради "охраната на Пеевски и Борисов" - Севлиевски заяви, че сега лидерът на "ДПС Ново начало" можел да каже, че му махат охраната, защото имал медал от Зеленски. То това остава да се изложи, опонира Симеонов.

