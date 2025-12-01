Войната в Украйна:

След дъжд - качулка. МВР допуснаха това и сега нападат

01 декември 2025, 23:00 часа 1508 прочитания 1 коментар

Думите са на снимащ стрийм във Facebook от страницата на Инициатива "Правосъдие за всеки". Те всъщност отразяват мислите на мнозина, гледали внимателно живите излъчвания в социалните мрежи и множеството кадри на това, което се случи - Още: Хулигани подпалиха клуб на ГЕРБ в жилищна сграда

"Абсолютна некомпетентност на този, които управлява (реакцията на полицията) това" - още едно силно изказване, наред със следното: "Ако утре излезе министърът и каже "справихме сме" - не, не сте се справили. Бяхте предупредени (за такъв сценарий)" - Още: Полицията тръгна с палките и щитовете напред: Погром с протеста при централата на ДПС (ВИДЕО)

От кадрите в заглавната снимка на този материал можете да видите какво се случи, а репортер на Actualno.com е категоричен - в един момент по полицаите летяха павета, на първа редица те стояха и не получаваха команда - нито да тръгнат напред и да спрат явно организираните агитки, нито да отстъпят на по-безопасно разстояние.

Как започна всичко, припомнете си - Още: Токът в центъра на София изчезна, сигнал за провокация откъм "Орлов мост" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ГЕРБ Палеж цитати протест бюджет 2026 клуб ГЕРБ
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес