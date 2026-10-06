Страшни некадърници има по българските пътища

Думите от заглавието са на спортния редактор на БНТ Бюлент Мюмюнов, след като в сутрешния блок на телевизията бяха показани кадри на шофьор, каращ в насрещното на АМ "Европа". Въпросният шофьор е глобен 500 евро и шофьорската му книжка е отнета за 3 месеца, според информация от МВР.

"Това са хора, които си избиват комплексите по пътищата. Това няма да се промени. Почти няма качване в колата, при което да не се вбеся от това нещо", добави Мюмюнов, визирайки поведението на редица български шофьори - като изпреварвания и т.н.

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