Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ

Никой не казва как трябва да изглежда въпросната математическа формула, която е основата на дяловото разпределение. Има и други начини, но най-добрият беше тази формула. Нямаше жалби от абонати в съда срещу топлофикации, тук говорим за "едни организации", които се надяват да отпадне сградна инсталация. Това заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и бивш ръководител на "Топлофикация София".

Георгиев каза още пред БНТ, че никой съд не бил казал, че формулата била невярна, обаче била непрозрачна т.е. неразбираема. Само че Европейският съд казва нещо съвсем различно – формулата се основава на теоритични данни, а не на тези, които излизат на практика. Освен това – делото, заради което Европейският съд се произнесе, е заведено точно от абонат и точно за конкретна сметка за парно и топла вода, а не принципно от някаква организация, неправителствена или не. И още - Европейският съд с решението си не казва, че сградна инсталация е нещо незаконно, но постановява, че на хората трябва да им е ясно защо и за какво плащат, на база обективни показатели – Още: Европейският съд де факто нулира сметките за парното и топлата вода в България

Според Георгиев, сметките за парно и топла вода било логично да бъдат разпределени по следния начин – плащаш по-малко през зимата, а повече през лятото (т.е. изравняване).

Вечната дъвка - "Топлофикация София"

По отношение на съдбата на "Топлофикация София", Георгиев обясни, че тя била единствената в България, която не е частна. На съждението на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов, че вероятно "то малко се краде", Георгиев отговори, че нямал такива данни и не може да го твърди. Но каза и нещо друго - в "Топлофикация София" имало 60 директори.

За ремонта в "Дружба 2", който предизвика скандал, защото е планов, но почва в отоплителния сезон, Георгиев увери, че след него щяло да има драстично намаление на авариите. Но що се отнася за старта на ремонта, експертът напомни - казах за многото шефове. И обясни, че най-вероятно причината е, че не е имало пари навреме, за да почне ремонтът през лятото. А докъде е стигнал ремонтът - не е ясно.

Още: След решението на Европейския съд: Топлофикациите се тюхкат, че абонати обжалват сметките си за парно