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Уязвими сме във военно отношение, ако Украйна почне да атакува Беларус както атакува Русия

16 юни 2026, 8:04 часа 1348 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Уязвими сме във военно отношение, ако Украйна почне да атакува Беларус както атакува Русия

Думите от заглавието са на беларуския диктатор Александър Лукашенко - той ги каза в интервю за беларуската държавна медия "Белта". С интервюто Лукашенко искаше да увери, че Беларус няма да влезе във войната с Украйна, която, помните, беше подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Беларуският му колега посочи, че било абсолютно недопустимо страната му да стане част от тази война. "Никакви военни действия не бива да бъдат очаквани от моя страна", увери Лукашенко.

Опасенията, че Беларус може да влезе във войната се засилиха в последните седмици - периодично от Украйна има предупреждения, че на беларуска територия има необичайна активност. Особено остър е бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, който казва, че положението е променено, Беларус не се е държал така от 2022 година насам. Не казвам, че е неизбежно Беларус да нападне - казвам, че ситуацията е друга, заяви наскоро Кулеба.

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Беларус Александър Лукашенко цитати война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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