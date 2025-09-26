Вместо с Турция да работим заедно - ние сега предварително отиваме с изсулени гащи (ВИДЕО)

"Вместо с Турция да работим заедно - ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламентат във връзка със спирането на руския газ за Европа. Той обърна внимание, че договорът с турската енергийна компания "Боташ" ни тежки като воденичен камък. "От 1 януари руският втечнен газ ще спре за Европа. От 1 януари доколкото съм запознат и тръбният ще спре. Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ", отбеляза още лидерът на ГЕРБ.

Спирането на руския газ за Европа

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. Спирането идва в отговор на призива на американския президент Доналд Тръмп.

След тази новина - енергийни експерти обясниха, че държавата ни ще спре да внася руски газ, е ще се спират поетапнно различни договори за доставка на руски газ, основно през "Турски поток".

Очаква се на първо място да се спрат по-краткосрочните договори. В краткосрочен план България може би ще стане напълно независима от руски газ.

На хартия и сега не купуваме руски газ, но в енергийните среди се знае, че купуваме руски газ през суапови сделки с гръцки търговци с дългосрочни договори с "Газпром", но тези договори изтичат догодина, обясни още енергийният експерт на Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.