Домашни злодеи: петима натрапници, които да очистим с Kärcher

Опитайте само да си представите следните ситуации и ще усетите във вас се надига вълна от битово негодувание.

Прозорец, който изглежда по-мръсен, след като си го измил. Прах, който се завръща, сякаш вече има нещо лично срещу теб. Трохи, прах и косми, които се постепенно се трупат около мебелите. Петно от кафе - за спомен върху тапицерията. А когато най-после решим да се разправим с цялата тази групировка от натрапници, се оказва, че трябва да жертваме най-ценния ресурс, който никога не достига. Познахте: времето.

Макар тези домашни злодеи да са сериозен опонент, съвременните технологии също не им се дават. Разгледахме пет от най-интересните уреди на Kärcher, които са готови да се изправят срещу тази банда домашни злодеи и да сложат край на безчинствата ѝ. И ето кой натрапник с коя чудесна машина можем да обезоръжим.

Прозорецът: Упоритият съперник

Има нещо особено в миенето на прозорци. Тъкмо си приключил, прибрал си препаратите и вече се наслаждаваш на добре свършената работа, когато слънцето решава да направи независима проверка. И тогава истината лъсва и не е много приятна за окото - замазани следи, черти, петна.

За щастие WV 2 Universal Care на Kärcher е създаден именно за такива ситуации. Вместо да разнасяме мръсната вода по стъклото, уредът я засмуква, като помага да избегнем досадните следи и стичащите се капки. В комбинация с включения пулверизатор и микрофибърна кърпа почистването може да бъде до три пъти по-бързо в сравнение с традиционните методи. Благодарение на технологията 360° Comfort!Clean уредът работи под различни ъгли, хоризонтално и вертикално, а батерията осигурява до 35 минути работа с едно зареждане - достатъчни според производителя за приблизително 105 кв. м. И понеже домашните саботьори невинаги се ограничават до прозорците, WV 2 Universal Care може да почиства също огледала, плочки и други гладки повърхности. Така че следващия път, когато слънцето реши да прави проверка, поне ще сме по-добре подготвени.

Прахът - рецидивистът, който никога не се поправя

Прахът е един от най-упоритите рецидивисти вкъщи. Можете да го заловите, да го отстраните от местопрестъплението и дори да си позволите кратко чувство на удовлетворение. Само че той винаги се завръща. Ден след ден търпеливо трупа сили, докато в един момент не установите, че отново е превзел пода. И най-дразнещото е, че никога не можете да посочите точния момент, в който се е промъкнал обратно.

Имаме добра новина - роботизираната прахосмукачка RVC 3 на Kärcher може да поеме редовните операции по залавянето му. С всмукателна мощност до 15 000 Pa тя почиства твърди подови настилки и килими с нисък косъм, а благодарение на LiDAR навигацията картографира помещенията и планира маршрута си, вместо да обикаля безцелно. Управлява се през мобилно приложение, чрез което можете да задавате графици, настройки за отделните стаи и дори забранени зони.

Батерията осигурява до 130 минути работа, а когато зарядът намалее, роботът сам се прибира при станцията си. Има и функция за влажно избърсване на фин прах и леки замърсявания. Така че прахът вероятно пак ще се завърне, но поне вече има кой да го посрещне - дори когато вас ви няма вкъщи.

Подовите натрапници

Във всеки дом има места, на които мръсотията се чувства практически недосегаема. Ъглите, пространствата около мебелите и онези по-тъмни участъци от пода, които рядко попадат под внимателния ни поглед. Там се събират трохи, косми и прах, които сякаш са сключили таен съюз и разчитат на едно просто обстоятелство - щом не ги виждаме, вероятно няма да се сетим да ги почистим. И трябва да признаем - стратегията им често работи. И ги виждаме, когато е вече късно.

Срещу тези специалисти по укриването Kärcher изпраща безкабелната прахосмукачка VCS 3 Nano Complete. Тя разполага с LED осветление на подовата дюза, което прави по-трудно забележимите замърсявания видими, както и с въртяща се на 180° връзка за по-лесно маневриране около мебелите и в ъглите. Интелигентен сензор следи степента на замърсяване и автоматично регулира всмукателната мощност, а дисплеят Clean Control показва текущия режим и нивото на замърсяване.

Безчетковият BLDC мотор осигурява ефективно засмукване, докато многостепенната HEPA филтрация улавя 99,9% от засмуканите частици с размер 0,3 микрометра. Уредът се зарежда чрез USB-C и разполага със стенна стойка за компактно съхранение. Така че за домашните заговорници настъпват трудни времена - вече не могат да разчитат дори на прикритието на тъмнината.

Петното от кафе - гостът, който отказва да си тръгне

Понякога сами разливаме кафето си с ловкостта на човек, който за пръв път вижда чаша. Върху тапицерията се появява нов обитател, който няма никакво намерение да си тръгне и иска да се превърне в постоянна част от интериора.

За такива нежелани посетители Kärcher предлага перящата смукачка SE 2 Spot. Компактният уред е създаден за целенасочено премахване на петна от храна, напитки и други замърсявания по текстилни повърхности. Технологията за впръскване и екстракция позволява почистващият разтвор да проникне във влакната, след което замърсяването се засмуква заедно с течността.

Двата отделни резервоара - 1,5 литра за чиста и 0,8 литра за мръсна вода - улесняват процеса, а ниската остатъчна влажност подпомага по-бързото съхнене. С работен радиус от 6,3 метра и специален накрайник за тапицерия SE 2 Spot може да се използва не само върху дивана, но и за килими и автомобилни седалки.

Домакинският триатлон

Е, за капак, никога нищо не става наведнъж. Прахосмукачка, после моп, после чакане на пода да изсъхне: сменяш уреди и пособия, преминаваш от един етап към следващия и накрая се чувстваш като участник в триатлон, и то всяка събота. При това няма медали, нито обществено признание.

Kärcher ни избавя от тези мъки с безкабелната прахосмукачка FCV 4. Вместо да сменяме уреди и пособия, с нея можем да свършим няколко задачи наведнъж. Благодарение на технологията Xtra!Clean 3 в 1 тя едновременно засмуква, измива и подсушава твърдите подови настилки, като спестява до 50% от времето за почистване при обичайни битови замърсявания. Уредът разполага с четири режима, включително сух за килими и автоматичен със сензор Dynamic!Control, който регулира всмукателната мощност и количеството вода според замърсяването. Батерията осигурява до 45 минути работа и почистване на площ до 200 кв. м, а функцията за самопочистване спестява част от неприятната работа след приключване. Защото, колкото и да е полезно движението, едва ли някой мечтае да поставя лични рекорди по обикаляне на апартамента с прахосмукачка и моп.

И така, тези пет уреда могат да се превърнат в наши съюзници във всички битови сражения. И да ги превърнат в значително по-кратки и леки. А домашните злодеи ще трябва да си потърсят друго занимание.