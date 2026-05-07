Ад в Карибско море: Учени откриха място, където температурата е над 400°C и гъмжи от живот

На близо 5 километра под повърхността на Карибско море, дълбоководен робот откри враждебно местообитание, където температурите на водата достигат над 400°C. Забележително е, че организмите все още могат да оцелеят в тази среда, пише списание BBC Wildlife Magazine.

Ад в Карибско море - мястото, където температурата е над 400°C

Отбелязва се, че това място се намира в Карибско море. В това местообитание липсва слънчева светлина, а богатите на минерали води достигат 401 градуса по Целзий, но не кипят. Само няколко организма могат да оцелеят.Хидротермалното поле Бийби се намира на дълбочина 4968 метра в Кайманската падина. Това е най-дълбокият известен хидротермален отвор на планетата. Открит е от дълбоководен робот по време на проучване на Кайманската падина.

В публикацията се обяснява, че хидротермалните отвори обикновено се образуват в области на морското дъно, където тектоничните плочи се раздалечават. Когато морската вода влезе в контакт с магмата отдолу, тя се издига обратно на повърхността при изключително високи температури, носейки със себе си газове и минерали, но водата не кипи.

Има два вида хидротермални отвори: така наречените „бели комини“ и „черни комини“. „Белите комини“ обикновено са по-хладни и изглеждат бледи поради силициев диоксид и барит, докато „черните комини“ са по-горещи и изхвърлят течност, съдържаща предимно железни сулфиди.

Районът на хидротермалните извори Биби е дом на „черни комини“, които приличат на редици фабрични комини, изригващи тъмен дим.

В публикацията се отбелязва, че много животни не биха могли да оцелеят в тези екстремни условия. Въпреки това, хидротермалните извори Биби гъмжат от живот.

„Въпреки че тези течности са горещи, те са склонни да се охлаждат много бързо, когато се смесят с морска вода. Източникът може да е много горещ, но ако се отдалечите малко от него, температурата може да бъде около 20°C, което е доста подходящо за много животни“, обясни Маги Георгиева, изследовател в Природонаучния музей в Лондон.

В района на хидротермалните извори Биби роботът открил риби от семейство Zoarcidae, анемони, скариди джуджета и колонии от необичайни скариди. Тези скариди имат специален светлочувствителен орган на гърба си, който им помага да се ориентират при слаба светлина.

Припомняме, че учените изследват изолираното езеро с медузи в Скалистите острови на Палау, където милиони живи организми са еволюирали в пълна изолация в продължение на 12 000 години. Отдалечен басейн на остров Ейл Малк е дом на уникални златни медузи, които не се срещат никъде другаде на планетата. Езерото се е образувало в края на последния ледников период, когато морското равнище се е повишило, откъсвайки го завинаги от открития океан.

