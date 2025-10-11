Атлантическото течение е на ръба на колапс - Европа може да навлезе в малка ледникова епоха

Авторите на ново проучване предупреждават, че ключова териториална система в Северния Атлантически океан губи мощ и може да се срине напълно поради изменението на климата, пише Daily Mail. Учените твърят, че Северноатлантическата субполярна спирала – масивна система от въртящи се океански течения южно от Гренландия – губи стабилност от 50-те години на миналия век.

Северноатлантическият субполярен кръговрат е отговорен за транспортирането на топли водни маси от тропиците до Северния Атлантик и регулирането на температурите в Европа и Северна Америка. Още: Бетон върху бъдещето: Европа губи огромни зелени площи

Малка ледникова епоха

Но забавянето или „отслабването“ на това движение би могло да потопи Европа в „малка ледникова епоха“ – драматичен период на регионално захлаждане, подобен на този, който се е случил от около 1300 до 1850 г.

По време на последния малък ледников период реките замръзват и посевите са унищожени, тъй като средните температури спадат с около 2°C.

Авторът на изследването д-р Беатрис Арелано-Нава, преподавател по физическа океанография в университета в Ексетър, нарече констатациите „изключително тревожни“. Още: Колко са се стопили швейцарските ледници за 10 години

„Нашите открития предоставят независими доказателства, че Северният Атлантик е станал нестабилен, което може да показва, че наближава повратна точка, въпреки че остава неясно кога ще настъпи“, каза тя.

В океанографията вихрушка е голяма система от повърхностни океански течения, които се движат в кръг под въздействието на вятъра.

Северноатлантическата субполярна циркулация е една от петте основни субтропични циркулации в света, които са част от Атлантическата меридионална обръщателна циркулация (AMOЦ), обширна система от океански течения, която разпределя топлината по целия свят и пренася хранителни вещества и въглероден диоксид до по-дълбоките части на океана.

AMOЦ, известна като „океански конвейер“, доставя топла вода до повърхността на океана от тропиците до Северното полукълбо, поддържайки температурите в Европа и източното крайбрежие на САЩ умерени – нито твърде горещи, нито твърде студени.

Още: Кое е най-известното топло океанско течение – ключово за Великобритания?

Поради изменението на климата и двете подсистеми биха могли да достигнат повратна точка и дори да се сринат, което би означавало, че голяма част от Северното полукълбо, включително Европа и Северна Америка, биха могли да преживеят сурови и мразовити зими.

За да проведат изследването, учените анализирали данни за мекотели, живеещи в Северния Атлантик, чиито черупки крият тайни. Те се фокусирали върху черупките на мидата куахог и мидата куче - два вида мекотели, открити на морското дъно на Северния Атлантик.

Всяка година те образуват нова растежна лента върху черупката си, а ширината на тези ленти отразява условията на околната среда в продължение на стотици години – подобно на концентричните пръстени на дърво. С други думи, химичният състав на черупките им кодира информация за състоянието на морската вода, в която мекотелите са расли.

Важно е да се отбележи, че изотопите на кислорода и въглерода в черупките дават представа за редица процеси в морската среда, като например регионални промени в кръгообръщението. Още: Гълфстрийм може да изчезне?

„Нямаме океански наблюдения, които да се простират далеч назад във времето, но ивиците по мидите ни дават непрекъснат годишен запис, обхващащ стотици години“, обясни д-р Нава.

Наближава ново отслабване

Констатациите показват, че Северноатлантическата субполярна спирала е преживяла два епизода на нестабилност през последните 150 години, което предполага, че може би наближава повратна точка.

Първият епизод на дестабилизация се е случил в началото на 20-ти век, а вторият, по-мощен, е започнал около 1950 г. и продължава и до днес. Още: Проучване: Климатичен хаос на Земята, ако Гълфстрийм се срине през 2025 г.

Това предполага, че Северноатлантическият субполярни кръговрат наближава повратна точка, която може да доведе до каскада от „катастрофални и необратими промени“ в нашия климат, като например по-екстремни метеорологични явления, особено в Европа, и промени в глобалните модели на валежите.

Обединеното кралство и Северна Европа може да преживеят много по-сурови зими отколкото части от Канада, докато източното крайбрежие на САЩ може да се сблъска с рязко покачване на морското равнище поради промени в океанската циркулация.

Д-р Нава каза, че макар Северноатлантическата субполярна спирала е вероятно да „отслабне драстично“, тя „няма да се срине напълно“, защото се задвижва и от ветрове.

„Подобно отслабване би намалило топлинния поток на север, пренасян от океанските течения, което вероятно би предизвикало верига от климатични промени, включително по-чести екстремни метеорологични явления, силни сезонни контрасти в Европа и промени в глобалните модели на валежите“, отбеляза тя.

Отслабването на Северноатлантическата субполярна спирала се е случило през ранните години на Малката ледникова епоха, което предполага, че подобни климатични ефекти могат да се повторят, дори ако по-широката AMOЦ система не се срине, пише Daily Mail.

Проучване, публикувано в списанието Science Advances, предлага независими доказателства, че Северният Атлантик „е станал нестабилен през последните десетилетия“.

„Топенето на полярния лед поради изменението на климата със сигурност отслабва океанските течения и ги доближава до повратна точка, така че бързото намаляване на емисиите на парникови газове е най-добрият начин да се предотврати повратна точка в Атлантическия океан“, добави експертът д-р Нава.

Автор: Джонатан Чадуик

Превод: Ганчо Каменарски