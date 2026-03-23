Ядрено сметище от времето на Студената война в Тихия океан се пука и тече

23 март 2026, 16:46 часа
Ядрено сметище от времето на Студената война в Тихия океан се пука и тече

Купол за радиоактивни отпадъци на остров Рунит в Тихия океан, построен след американски ядрени опити по време на Студената война, показва признаци на влошаване: в бетонната обвивка се появяват пукнатини, а под конструкцията просмуква морска вода. Това съобщава изданието „Дейли Галакси“.

Ядрено сметище от Студената война в Тихия океан

Това е съоръжение на атола Ениветок (Маршалови острови), където Съединените щати са провели 67 ядрени опита между 1946 и 1958 г. В резултат на това над 300 местни жители са били разселени от домовете си. Една от експлозиите - 18-килотоненият тест „Кактус“ - е създала кратер с дълбочина около 10 метра на остров Рунит.

Странни правоъгълници на дъното на Тихия океан - какво означават

През 70-те години на миналия век кратерът е бил използван като склад, съхраняващ над 120 000 тона радиоактивна почва и отломки, събрани от целия атол. След приключване на войната кратерът е покрит с бетонна плоча с дебелина около 18 инча, образувайки така наречения Рунитски купол.

Хиляди американски военнослужещи са участвали в почистването. Един от тях, Робърт Селестиал, който е работил като шофьор на камион на атола през 1978 г., си спомня, че естеството на задачата не е било напълно обяснено на работниците. Според него те са преместили „замърсена“ почва в кратера, без да знаят, че е образуван от ядрена експлозия.

След службата си той съобщава за сериозни здравословни проблеми, включително заболявания на костите, бъбреците и черния дроб. Докладите обаче посочват, че пряката връзка на всички тези заболявания с работата на Ениветок не е окончателно установена. Според Фондацията за атомно наследство много ветерани след престоя си на атола са се сблъсквали с рак и чупливи кости. Едва през 2023 г. правителството на САЩ официално ги признава за „ядрени ветерани“, което им дава право на обезщетение.

До две години: В Тихия океан ще се появи зона за добив на метали - дали?

Днес състоянието на самия купол е причина за безпокойство. Проучвания и наблюдения са регистрирали пукнатини в бетонната обвивка, както и движение на подпочвени води под конструкцията. Според медийни съобщения, по време на приливи и отливи, морска вода може да проникне под купола. В доклада на ООН се отбелязва също, че тази конструкция не е водоустойчива.

Ивана Николич-Хюз, президент на Фондацията за мир в ядрената ера, съобщи, че проучване от 2018 г. е установило повишени нива на радиация в почвени проби извън купола. Тя също така отбелязва допълнителни рискове от покачването на морското равнище и по-силните бури, които биха могли да повлияят на целостта на конструкцията.

Същевременно Министерството на енергетиката на САЩ заявява, че куполът не е в непосредствена опасност от срутване. Те обясняват появата на пукнатини като естествено стареене на бетона и подчертават, че лагуната вече е претърпяла значително радиоактивно замърсяване по време на тестовете, така че допълнителното въздействие от купола се счита за незначително в сравнение със съществуващия.

Тази позиция е критикувана от някои учени. Те посочват, че куполът може да съдържа концентрирани радиоактивни материали, включително плутоний-239, който остава опасен повече от 24 000 години. В същото време, според експерти, никоя бетонна конструкция не е проектирана за такива времеви ограничения - първите пукнатини са се появили преди по-малко от половин век.

Отделен въпрос е въпросът за отговорността. След като получиха независимост през 1986 г., Маршаловите острови получиха финансова подкрепа от Съединените щати и също така се съгласиха да уредят всички искове, свързани с ядрената програма. В резултат на това страната е формално отговорна за съоръжението, но не разполага с достатъчно технически и финансови ресурси, за да го поддържа или укрепва.

Според последните оценки, на Ениветок живеят около 300 души, а на атола като цяло - още няколкостотин, които използват лагуната за риболов и ежедневни нужди. Самият купол се намира на около 30 километра. 

Прочетете също: Тектонична плоча се разпада в дълбините на Тихия океан: Какво ще се случи?

 

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
