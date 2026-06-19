Как млади режисьори от НАТФИЗ помагат да променим картинката

Вече пета година студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ създават въздействащи видеа за информационата кампанията ПромениКартинката, насочваща вниманието към замърсяване с неправилно изхвърлените цигарени фасове.

Сред авторите на тазгодишните проекти е Павел Симеонов, студент по режисура във втори курс. Заедно с екип негови колеги от НАТФИЗ, Павел стои зад видеото „Известна личност“ – история за цената на личния пример и общественото одобрение.

Разговаряме с младия режисьор за силата на видеото като формат, отговорността към средата, в която живеем, и защо дори един фас има значение. Преди разговора, вижте и видеото „Известна личност“:

Защо според теб много хора знаят, че е грешно, но продължават да хвърлят фасове навсякъде?

Струва ми се, че много хора го правят от някакво привидно чувство за удобство. Смятат, че това, което правят, няма да има кой знае какъв ефект, а и не осъзнават последствията. Още повече, че вероятно си казват: „Е, още един фас, хвърлен насред морето от милиони фасове, които са на Земята.“ Но всъщност точно това е мисленето, което е довело до тези милиони фасове.

А едно видео реално може ли да промени подобно поведение или това е твърде оптимистична идея?

Не знам дали едно конкретно видео може да доведе до промяна, но ние например тази година сме направили девет видеа. Миналата година е имало още седем. Вече 5 години с колегите (бел.ред. от университета) правим такива видеа. Те се споделят и гледат от хиляди хора и така стават част от един по-глобален разговор по темата. Тоест, в това отношение видеата си вършат целта, дори всяко само по себе си да не е инструмент за промяна.

А кой беше моментът, в който осъзнахте, че темата не е просто за отпадъци, а за култура и отношение в и към обществото?

Сякаш моментът беше, когато гледахме работата на предишните колеги. Защото това, което сме правили преди, дали в нашето свободно време, дали в обучението ни в НАТФИЗ, е било изцяло изкуство за изкуството. Докато тук всъщност става въпрос за обществен казус, а именно как ние самите искаме да живеем в едно хубаво място – цветно, пъстро, чисто.

Какво бихте казали на човек, който смята, че един фас не е голяма работа?

Както по-рано казах, ако беше наистина един фас, нямаше да е голяма работа. Но след един фас следва още един, и още един, и така се натрупват милиони. И за да може този процес да бъде спрян, всеки един фас се превръща във фактор, нещо, което е от значение. И ако тези думи не повлияят на някого, тогава се надяваме, че видеата, които сме създали, ще имат една идея по-голям ефект.

Ще променим ли картинката?

Ще променим картинката. Ако не вярвах в това, не мисля, че щях да го правя. Макар и това да е студентска задача, действително смятам, че повечето, ако не и всички – категорично почти всички студенти от Академията – са го възприели като нещо сериозно. Нещо, в което са вложили душа и сърце, с желание да направят клип, който хем да е интересен, хем да води до ефект много отвъд академичната ситуация, много отвъд оценки или каквото и да е.

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Информационната кампания ПромениКартинката от 2021 г. досега насочва вниманието към замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове. Кампанията работи за промяна на обществените нагласи и насърчаване на по-отговорно отношение към околната среда, като използва един от най-силните инструменти за въздействие – изкуството.

Чрез изложби в цялата страна, чрез партньорства с НАТФИЗ, Международното триенале на сценичния плакат, фестивали, образователни инициативи и доброволчески акции, ПромениКартинката събира творци, студенти, експерти и граждани около общата идея, че голямата промяна започва от малките ежедневни избори. Защото всеки неизхвърлен на улицата фас е знак за лична отговорност, а всяко произведение на изкуството, което провокира размисъл, е още една крачка към по-чиста среда.

Всички видеа на студентите тази година, може да видите ТУК.