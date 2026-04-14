Откриха нов остров в "опасната зона" на Антарктида: Какво се знае за него

Изследователи в Антарктида се натъкнаха на непознат остров, който прилича на замърсен айсберг. Откритието е направено по време на принудително отклонение поради лошо време. Научна експедиция от Института „Алфред Вегенер“ (AWI) случайно откри нов остров в морето Уедъл по време на изследвания в Антарктида. Екипаж от 93 души е бил на борда на немския ледоразбивач „Поларстерн“. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Новооткритият остров на Антарктида

Островът е открит случайно по време на бурно време, когато корабът е променил курса си и е потърсил подслон близо до остров Жоанвил. Изследователите първоначално са забелязали обект, който е приличал на замърсен айсберг.

Специалистът по подводно картографиране Саймън Дройтер обясни, че районът е бил картографиран като опасен за корабоплаването, но без ясна индикация какво точно се намира там.

След приближаване на обекта на разстояние около 150 метра, става ясно, че той има скалиста структура. За подробен оглед е използван дрон. Оказва се, че това е малък остров, дълъг приблизително 130 метра и широк около 50 метра, който се издига над морското равнище с приблизително 16 метра.

Според изследователите, островът е останал невидим дълго време поради ледената покривка. На сателитните снимки той е бил почти неразличим от айсбергите, плаващи в тази част на Антарктида.

„Експертите са объркани защо островът е обозначен като опасна зона на морската карта, но не и като брегова линия в други набори от данни“, се казва в статията.

Островът в момента няма официално име. След като необходимите процедури бъдат завършени, се планира да бъде добавен към картите. Междувременно в социалните мрежи вече се публикуват предложения за имена.

