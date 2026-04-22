Откъде са дошли океаните: Нови данни за формирането на Земята

Популярната теория, че Земята е космически коктейл, като до 40% от съставките ѝ са внесени от далечните покрайнини на Слънчевата система, се разпадна под тежестта на нов изотопен анализ. Изследователи от ETH Zurich доказаха, че почти всеки грам от земната маса произхожда от една единствена локална „работилница“ – вътрешния диск близо до Слънцето.

Нови данни за произхода на океаните и Земята

Проблемът с предишните оценки беше твърде тесният им фокус върху данните. Учените обикновено сравняваха проби, използвайки само две изотопни системи ( например кислород или хром). Паоло Соси и Дан Бауер приложиха подход на големи данни, използвайки десет параметъра в един статистически експеримент. Тази дигитална редакция разкри, че Земята е съставена изцяло от невъглероден материал, характерен за вътрешните региони. Делът на материала, произхождащ отвъд Юпитер, не надвишава 2% и по много параметри е практически нулев.

Технически, тази изолация се обяснява с ролята на Юпитер като гравитационен язовир. Докато Слънчевата система все още се е формирала, газовият гигант е натрупал маса толкова бързо, че е прорязал гигантска празнина в протопланетарния диск.

Този разлом се превърна във физическа бариера за прах и скали от външните студени зони. Юпитер изглежда е блокирал доставките на „ вносни“ суровини толкова ефективно, че Земята, Марс и астероидът Веста по същество са израснали върху останките от един и същ локален облак от материал.

Най-резонансното заключение се отнася до произхода на водата. Досега се смяташе, че летливите съединения и бъдещите океани са били „ транспортирани“ до нас от метеорити от периферията, защото е било твърде горещо близо до Слънцето. Ако обаче сме на 98% местни, тогава цялата вода би трябвало вече да е била в нашата зона по време на раждането на планетата.

Соси и Бауер признават, че работата им не решава въпроса, а по-скоро премества дискусията в нова, много по-предизвикателна област, където старите модели за смесване на материята в пространството вече не работят.

Междувременно учените прогнозират, че след приблизително 200–250 милиона години континентите на Земята отново ще се слеят в един единствен суперконтинент – и това би могло радикално да промени климата на планетата, пише Geological Magazine. След разпадането на Пангея, континентите продължават да се движат поради тектонични процеси.

