Прогноза за времето - 3 май 2026 г. (неделя)

През нощта срещу неделя на места в западните и централните райони от страната ще превали дъжд. До сутринта валежите постепенно ще спрат, а над Източна България облачността ще започне да се разкъсва. В часовете преди изгрев ще бъде почти тихо, а в някои котловини на Югозападна България, Предбалкана и Североизточна България ще има условия за слана. Минималните температури сутринта ще бъдат между минус 3° и 3°С.

Слънчево време през деня, но с облаци на югоизток

През деня времето в по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има над Източна и Югоизточна България, а след обяд и над Родопите, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи от дъжд.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а в югоизточните райони временно ще се усилва.

Максималните температури ще бъдат ниски за началото на май - между 11° и 16°С.

Още: Жълт код за слана в 6 области в неделя, бурни вълни по Черноморието

Времето в София

В столицата сутринта ще бъде студено, с температури около минус 1° и възможност за слана в по-ниските части.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, с приятни температури около 12°. Очаква се слаб вятър и добри условия за разходки на открито.

В планините

Над планинските райони облачността ще бъде значителна, а на много места ще има валежи от сняг. Под около 900 метра валежите ще бъдат от дъжд. По-сериозни превалявания се очакват в Родопите, Странджа и Сакар.

Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Температурите ще останат ниски – около 1° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра.

По Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде променлива. Над южните части ще има повече облаци и на места са възможни слаби валежи от дъжд.

Ще бъде ветровито с умерен до временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще достигнат 11° до 14°. Морската вода остава около 12°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Източник: meteobalkans.com