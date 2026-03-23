Учени откриха мистериозни черни яйца на дъното на Тихия океан

На дълбочина от почти 6200 метра в Тихия океан японски учени откриха мистериозни черни яйца. По време на подробен анализ в лаборатория се оказа, че това са пашкули с напълно нов, неизвестен досега вид дълбоководни плоски червеи. Съществуването им на такава дълбочина е абсолютен рекорд за тези същества.

„Дейли Галакси“ пише за уникалната находка на роботизираната експедиция и неочакваното съдържание на черните яйца. Изследователи от Япония са установили, че откритите образувания са репродуктивни пашкули на напълно нов вид същество, което бележи нов световен рекорд за оцеляване на такава дълбочина.

Мистериозни яйца на дъното на Тихия океан

Обектите са били забелязани за първи път по време на дистанционно управлявано гмуркане с апарат в абисалната зона, регион, характеризиращ се с екстремно налягане и пълна тъмнина. Сферите са били черни като смола и здраво прикрепени към скалите, откроявайки се рязко на фона на бедната дълбоководна среда.

Предвид недостига на биологични проби от този район, изследователи от Токийския университет и Университета Хокайдо, водени от пилота на марсохода Ясунори Кано, решили да извадят няколко обекта на повърхността за лабораторно изследване.

Какво се крие вътре в „черните яйца“?

Когато екземплярите били предадени на експерти по безгръбначни, първоначално тяхната природа била загадка. Изследователят Кейичи Какуи признава, че първоначално ги е сбъркал с прости едноклетъчни организми. Когато обаче една от сферите била внимателно отворена, от нея изтекла млечна течност, разкривайки наличието на крехки бели тела.

„Видях крехки бели тела в черупката и след това осъзнах, че това са пашкули на плоски червеи (платихелминти). Всеки пашкул съдържаше няколко развиващи се ембриона. Това потвърди, че намерените обекти са репродуктивни капсули, а не просто яйца“, обяснява ученият.

Нов световен рекорд

Допълнителен ДНК анализ потвърди, че организмите принадлежат към неописан досега вид. Това е нов абсолютен рекорд за дълбочина на плоските червеи (предишни находки бяха регистрирани на дълбочина от 5200 метра).

Това, което най-много изненада учените е, че тези дълбоководни екземпляри са практически неразличими от своите плитководни роднини по външен вид и развитие. Откритието повдига нови въпроси за това как такива крехки същества са способни да оцелеят и да се размножават при условия на колосален натиск, за който преди се смяташе, че е твърде екстремен за такива същества.

