BILLA и пътят на енергията: от слънцето до малките избори

Днес е Денят на Земята - чудесен празник, но и повод да говорим за природата, ресурсите и начина, по който ги използваме. Защото енергията е най-голямото богатство, с което разполагаме. Тя ни дава всичко необходимо - но изисква от нас да върнем "жеста". С ред, система, посока. И да се попитаме: използваме ли енергията разумно? Знаем ли как да я пренесем в живота си - от най-мощния източник - слънцето, до най-малките ни решения в ежедневието?

Потърсихме отговора в реалната практика – при една от компаниите, изградила цялостно и отговорно енергийния си маршрут: BILLA. И ето какво видяхме.

От слънцето към логистиката: Базата в село Загоре

Логистичната база на BILLA в село Загоре е разположена на място, където индустрията и природата стоят необичайно близо една до друга. От едната страна е откритият хоризонт и внушителната гледка към Стара планина. От другата – съоръжение, в което са инвестирани над 60 млн. лева и от което всеки ден тръгват потоци от доставки към цялата страна.

Вътре всичко е ритъм, координация, хармония. Мотокари се разминават между стелажите, палети се подреждат с абсолютна точност, цели линии от продукти поемат към магазините. На над 16 000 кв. м складова площ се обработват десетки хиляди кашони годишно, за да може асортиментът от артикули да достигне до магазините на BILLA в Източна България.

Зад тази динамика стои ясно организирана енергийна система. Базата не използва фосилни горива за отопление - през зимата топлината идва от самите охладителни системи и се разпределя чрез подова инсталация. Така енергията не се губи, а се връща обратно в системата.

На покрива фотоволтаичната инсталация работи в същия ритъм. С мощност от 806 kWp тя произвежда над 1000 MWh електроенергия годишно и може да покрие до 40% от нуждите на базата. Част от енергията се съхранява в индустриални батерии, а при нужда системата се допълва интелигентно от пазара – в най-подходящия момент.

Фотоволтаичният покрив в логистичната база в село Загоре

Всичко това се управлява в реално време чрез BMS система, която следи и оптимизира процесите – от осветлението с датчици за движение до работата на всяка енергийна линия.

Логистичният център е сертифициран с най-високото ниво „Outstanding“ по стандарта BREEAM – с максимални оценки в категории като „Вода“ и „Замърсяване“. И ефектът се усеща извън самата база.

Пътят на продуктите до хората се скъсява, доставките се ускоряват, а регионът получава нови работни места и икономически импулс.

В магазина: Където енергията среща човека

В магазините цялата тази енергия, логистика и организация започват да работят директно за нас. Тук голямата енергийна картина се превръща в конкретни решения. В начина, по който продуктите стигат до рафта. В избора как са произведени, как са доставени и как се предлагат.

Пътят на енергията стига дотук - до свежите плодове и зеленчуци, до продуктите, които взимаме в ръце. Плодовете и зеленчуците от "BILLA Градини" идват от над 180 български градини и оранжерии - с по-кратък път, по-малко транспорт и ясен произход.

Голяма част от продуктите със собствена марка също се произвеждат в България, а над 90% от доставчиците на веригата са местни. Това означава по-кратки вериги и по-нисък въглероден отпечатък - нещо, което не се вижда директно, но стои зад всяка покупка.

Има и решения, които остават почти незабележими, но променят системата отвътре. Електронните етикети намаляват хартиения отпадък. Хладилните инсталации с CO₂ технологии ограничават емисиите. Все по-често продуктите идват в биоразградими или устойчиви опаковки.

Хлябът в BILLA е не само вкусен и изпечен на място, но и с биоразградими опаковки

Промяната не е само енергийна – тя е и етична. Яйцата в мрежата вече са само от подово и свободно отглеждани птици – решение, което променя цяла производствена практика.

И понякога тази логика излиза извън самия магазин. Чрез инициативи като "Купи и дари" клиентите могат да оставят продукти за хора в нужда. Само през 2025 г. така са дарени над 16 тона храна.

Накрая всичко се събира в един прост жест - какво избираме да сложим в количката.

От слънцето до рафта всичко е система, логика и движение. Но смисълът се появява едва накрая. В момента, в който тази енергия премине през нас и се превърне в избор. Честит празник!

Снимки: Стоян Стоянов/Actualno.com