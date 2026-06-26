Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

НА ЖИВО: Иран планира да печели милиарди долари годишно от Ормузкия проток

26 юни 2026, 0:11 часа 432 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НА ЖИВО: Иран планира да печели милиарди долари годишно от Ормузкия проток

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран опитва да спечели милиарди, като таксува кораби за услуги по сигурност, безопасност и опазване на околната среда в Ормузкия пролив след войната. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Техеран заявява, че планът може да генерира до 40 милиарда долара годишно и иска съседните държави от Персийския залив да споделят приходите.

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Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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