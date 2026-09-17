ДЗИ обединява водещите масови маратони в България като техен официален застраховател

ДЗИ Маратон Бургас, ДЗИ Маратон Варна и ДЗИ Маратон Стара Загора са новите имена на най-популярните бегачески събития на дълга дистанция в страната

Застрахователят с 80-годишна история, ДЗИ, поставя началото на едно от най-мащабните партньорства в българския масов спорт, като става официален партньор на водещите маратони у нас в София, Варна, Бургас и Стара Загора. Новото тригодишно сътрудничество ще обедини под марката на компанията най-значимите градски състезания по бягане в България и ще насърчава активния начин на живот, превенцията и грижата за здравето.

Предстоящото бягане на дълга дистанция в Бургас, планирано за 15 ноември, ще се проведе за трета година, вече под името „ДЗИ Маратон Бургас“. От 2027 г. и останалите две регионални събития ще носят името на компанията – „ДЗИ Маратон Варна“ и „ДЗИ Маратон Стара Загора“. От 2027 г. компанията ще получи и ексклузивно право за брандиране на дистанцията от 10 километра на Wizz Air Sofia Marathon, което допълнително ще засили връзката между най-голямото бегаческо събитие в България и водещия застрахователен бранд в страната.

Всяка година над 15 000 бегачи участват в маратоните в София, Варна, Бургас и Стара Загора, което ги утвърждава като едни от най-масовите спортни събития в страната. Само Wizz Air Sofia Marathon събира над 8 000 бегачи от над 60 държави, а последните маратони във Варна, Бургас и Стара Загора отбелязват рекорден интерес с над 3700, 2000 и близо 1500 международни участници съответно. Като официален техен партньор и застраховател ДЗИ ще има широко присъствие в комуникацията и реализацията на предстоящите събития.

„В ДЗИ инвестираме в инициативи, които насърчават хората да бъдат активни, да се грижат за здравето си и да изграждат по-добро качество на живот. Партньорството с водещите маратони в България е естествено продължение на нашата мисия да бъдем до хората не само когато имат нужда от защита, но и когато правят стъпки към по-здравословно и по-сигурно бъдеще. Горди сме, че ще подкрепим събития, които вдъхновяват хиляди българи да бъдат активни и отговорни към себе си.“, коментира Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Амбицията на ДЗИ е в следващите години маратоните под марката ДЗИ да се превърнат в символ на активната грижа за хората и техния по-добър живот. С това ново партньорство компанията затвърждава своя дългосрочен ангажимент към инициативи с положително обществено въздействие. Припомняме ви, че наскоро дружеството, което тази година празнува 80 години история в застраховането, инициира национална доброволческа кампания, с която се ангажира да реализира 80 доброволчески мисии в цялата страна с помощта на своите служители и агенти.