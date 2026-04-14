Клаузи за ценови индексации в договорите за строителство с частни възложители ще осигурят надеждност при реализирането на дългосрочни проекти

Всички участници във веригата на стойността в строителството трябва да носят отговорност и никоя страна не следва да понася изцяло разходите от кризи като настоящата в Близкия изток. За това е категоричен Жан-Кристоф Репон, президент на Европейската конфедерация на строителите (EBC) и председател на Френската конфедерация на малките компании в строителството (CAPEB).

Коментарът му е вследствие на все по-големия натиск в строителния сектор заради непредвидимото нарастване на разходите, касаещи суровини, енергия и горива, които затрудняват реализирането на дългосрочни и мащабни проекти при вече фиксирани договорни отношения. Именно заради кризите от последните години в редица страни, в Европа се въвеждат гъвкави механизми за коригиране на цените в договорите, касаещи строителните материали и енергията.

„Стабилността в сектора вече е рядкост. Рисковете трябва да се разпределят въз основа на това, което всяка страна може реалистично да контролира. Външните шокове в разходите не трябва да се поемат единствено от строителите.“, смята Репон, който дава и реални примери от Франция.

За микропредприятията и малките и средни предприятия (МСП), които съставляват 99,9 % от сектора, възможността да коригират цените в такива ситуации е въпрос на оцеляване, тъй като работят със силно ограничени парични резерви и не могат да поемат драстични ценови промени от 30-80%. „Това е сериозен проблем за бранша, затова справедливото разпределение на риска е от съществено значение, за да може да се гарантира, че строителите няма да фалират поради колебания, които са извън техния контрол“, споделя президентът на Европейската конфедерация на строителите.

Репон даде пример от Франция, където строителите разчитат на клаузи за индексация, обвързани с официалните индекси на Центъра за анализи за цените на материалите на страната. Този инструмент осигурява прозрачност относно движението на разходите и позволява както на публичните, така и на частните възложители да разберат реалните фактори, определящи разходите. Чрез подобни механизми, секторът осигурява надеждна и стабилна среда за реализирането на мащабни проекти.

Опитът във Франция показва, че когато има структуриран диалог, проектите са по-стабилни и се изгражда повече доверие, без малките фирми да поемат прекалено голям риск. Затова е важно да има честни правила, ясни договори, прозрачност и добра комуникация между всички страни.

Пред България стои нелеката задача да намери работещо решение и механизъм за управление на разходите в сектора удовлетворяващо страните, а Европейската конфедерация на строителите (ЕКС) би подкрепила дебата, като сподели най-добри практики от цяла Европа и допринесе за диалога относно справедливи рамки и условия на работа.