Компания, основана от българин, влезе в S&P 500

Американската инвестиционна онлайн платформа Robinhood Markets ще бъде включена в авторитетния борсов индекс S&P 500 на 22 септември, съобщиха от S&P Dow Jones Indices, предадоха водещи международни финансови издания, цитирани от БТА. Това представлява важен етап в развитието на компанията, съоснована от родения в България Влад Тенев, който е и неин главен изпълнителен директор. Той е роден в България, но емигрира в САЩ със семейството си като дете.

Скок на акциите

Новината за предстоящото включване в американския борсов индекс доведе до скок от 15,83 на сто на цената на акциите на платформата още в първия ден на търговия след обявяването – в понеделник те достигнаха 117,28 долара. От началото на годината досега акциите на Robinhood Marketsса поскъпнали с близо 300 на сто на фона на засилената активност в търговията и увеличените приходи на компанията.

Robinhood Markets ще замени Caesars Entertainment в индекса и ще се присъедини към други водещи финансови институции като Morgan Stanley, Charles Schwab и Goldman Sachs. Освен Robinhood Markets, в S&P 500 ще влязат още AppLovin и Emcor Group.

Включването в индекса представлява значителен престиж за всяка публична компания и обикновено води до повишаване на цената на акциите ѝ, тъй като индексно следващи фондове са задължени да придобият дялове от нея. Според анализатори това ще повиши не само ликвидността, но и доверието към Robinhood Markets, която в миналото бе възприемана предимно като меме акция.

Към момента пазарната капитализация на Robinhood Markets надхвърля 90 милиарда долара. Акциите на компанията са поскъпнали близо трикратно от началото на годината, подкрепени от ръст в търговията с криптовалути и други финансови опции.

