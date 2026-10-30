Руският опозиционен вестник "Новая газета" обяви, че прекратява дейността си под натиска на властите (ВИДЕО)

Руският вестник "Новая газета", исторически рупор на независимата преса в Русия, обяви днес, че след 30 години прекратява дейността си под натиска на руските власти. "Новая газета" престава да съществува. Руските власти и руските специални служби принудиха редакцията да прекрати работата си", каза главният редактор на вестника Сергей Соколов в изявление, публикувано в ЮТюб и на интернет страницата на вастника: “На 9 ноември ще изключим осветлението в къщата си, където живеем от 30 години, ще изключим сървърите и ще си тръгнем. Вестникът вече не съществува. Руските власти и руските разузнавателни служби принудиха редакцията да прекрати дейността си. Още:Русия заплаши да спре окончателно опозиционния вестник "Новая газета" Повече от тридесет години съвместен живот със страната и нейните граждани ще приключат за нас на улицата, без препитание, под постоянната заплаха от репресии.

Журналисти, убити от режима на Путин

Годините ни бяха щастливи – с творчество и надежди, читатели, приятели, текстове, филми. Понякога тези години бяха отчаяно горчиви. Горчиви, защото именно по време на този режим, а не през гангстерските 90-те, нашите колеги Игор Домников, Юрий Шчекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталия Естемирова бяха убити по политически причини, за изпълнение на професионалния и гражданския си дълг“, казва и пише Соколов. Редакционният екип изрежда още случаи на репресии към журналисти от вестника в цяла Русия. Още: В Чечения пребиха и заляха с боя журналистка от независима руска медия (СНИМКА)Те напомнят и за Дмитрий Муратов, нобеловият лауреат за мир, съосновател на вестника. Журналистите твърдят, че са жертва на руските репресивни служби, на цензура, а в Русия е установена военна диктатура. Ето още какво казват Соколов и редакционния екип: Още: Русия забрани окончателно своя организация, наградена с Нобелова награда за мир

В Русия изградиха военна диктатура

“Това не е само нашата лична история. Това е историята на една държава и едно общество, които биват довършвани по абсолютно същия начин. Това се прави от ФСБ, Министерството на правосъдието, прокуратурата и други, които приватизираха държавата и узурпираха властта. Това не е съветско негодувание; под негова маска на практика е изградена военна диктатура.

Те казват, че защитават конституционния ред. Не, това е противоконституционен ред. Защото Конституцията е била изнасилена, бита и със залепена уста хвърлена в затвора за дълго време. Точно както хиляди граждани на собствената им страна, които просто са следвали нейните членове. Точно както десетки хиляди други граждани на страната, които са били принудени да станат бежанци, напускайки домовете си и бягайки в неизвестното. Още: Независима руска медия: България е троянският кон на Кремъл в Европа

Държавата предаде собвствената си конституция

Спрете да казвате, че това не е сталинската 1937 г. и че репресиите са някак си “цифрови“. Това са държавни репресии. И хора, а не числа, умират в затворническите килии. Точка. Човешкият живот е загубил смисъла и стойността си. Думата “Конституция“ предизвиква сарказъм и смях. От всички. Дори от съдиите. Особено от съдиите. Никой не вярва, че това е основният закон на страната и че президентът се е клел в него. Обърнете внимание, че официалната пропаганда отдавна е спряла да нарича президента гарант на Конституцията.

Човешките права и свободи са премахнати в страната, а защитата им е приравнена към престъпление. Изборите и изборните органи са де факто премахнати. Публичните институции са премахнати. Свободата на съвестта и човешкото достойнство са потъпкани. Личният живот е обърнат наопаки от мръсни ръце. Още: Върховният съд на Русия отне лиценза на уебсайта на Новая газета

В Русия цензурата не е забранена

Не е ли днес член 29 от Конституцията подигравка: “цензурата е забранена“? Съдилищата са унищожени, заедно със закона и върховенството на закона. Наличието на присъди вече е държавна измяна.

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Но държавна измяна е, когато една държава предаде собствената си Конституция. И тази държавна измяна е продължаващо престъпление, което сега се случва пред очите на целия свят. Убийството на “Новая газета“ е поредното доказателство за това. Пишем точно за това през всичките тези години. Докато можехме. Затова убиха вестника. Благодарим на всички, които ни изслушаха.“

Целият тескт-сбогуване на “Новая газета“ все още можете да прочетете ТУК. Още: Русия отне лиценза на една от последните останали независими медии