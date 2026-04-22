Войната в Иран стигна и до спалнята: Презервативите поскъпват

Цената на презервативите може да се повиши с 20–30% заради войната в Иран. Най-големият производител в света – малайзийската Karex, която произвежда един на всеки пет презерватива в световен мащаб и доставя продукти на марки като Durex и програми за обществено здраве – предупреди за увеличение на цените.

Според главния изпълнителен директор конфликтът е увеличил разходите за синтетичен каучук, нитрил, силиконово масло, алуминиево фолио и опаковки, както и за логистика и енергия.

Karex вече наблюдава по-високо търсене, като купувачите се запасяват на фона на прекъсване на доставките.

"Ситуацията определено е много крехка, цените са високи. Нямаме друг избор, освен да прехвърлим разходите в момента на клиентите", казаглавният изпълнителен директор Го Миа Киат.

📈 Condoms could rise 20–30% in price due to the Iran war



The world’s largest producer — Malaysia’s Karex, which makes one in five condoms globally and supplies brands like Durex and public health programs — has warned of price increases.



Ако ситуацията не се подобри, цените могат да се повишат още повече. И не само за Karex, тъй като се очаква проблемите със суровините да засегнат и други производители.

Производителят на презервативи се присъединява към нарастващ списък от компании, включително производители на медицински ръкавици, които се готвят за затруднения във веригата за доставки, тъй като войната в Иран натоварва енергийните и нефтохимическите потоци от Близкия изток.