45-годишен съветски спътник се разпадна в орбита: Експерти предупреждават за бедствие

Метеорологичен спътник, произведен в СССР, се разби за втори път от 22 години, което бележи тревожна тенденция в орбитата.

Новите космически отломки са създадени от съветския спътник Метеор-2-7, изстрелян през 1981 г. Той се е разпаднал на десетки парчета в ниска околоземна орбита. Експерти предупреждават, че тези отломки представляват опасност за работещите космически кораби, пише Space.

Разпадането на съветския спътник Метеор-2-7 в орбита

Американската компания за космически мониторинг LeoLabs откри, че старият съветски спътник Метеор-2-7 се е разпаднал на десетки парчета, създавайки нов облак от космически отломки. LeoLabs смята, че парчетата представляват заплаха за други действащи спътници.

Точното количество отломки и причината за унищожаването на спътника в момента са неизвестни. Експертът по космически отломки Джим Шел заяви, че през 2004 г. Метеор 2-7 вече се е разпадал на височина 855 км над Земята.

Спътникът „Метеор-2-7“ е изстрелян през 1981 г. Той е бил предназначен за наблюдение на земната повърхност и атмосфера. Устройството обаче работи малко повече от година, след което се повреди и оттогава се намира на височина 800–900 км.

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Експерти от LeoLabs казват, че това последно унищожаване на спътник е част от нарастващата тенденция на разпадане на космически кораби в ниска околоземна орбита, която става все по-честа през последните години. Това създава тревожна тенденция. Подобни събития водят до увеличаване на количеството космически отломки, които заплашват работещите космически кораби в орбита.

Експерти предупреждават, че постоянно нарастващият брой спътници, изстрелвани в орбита, увеличава риска от сблъсъци и смущения, които биха могли да предизвикат верижна реакция. Унищожаването на спътниците създава все повече отломки, които биха могли да унищожат стотици или дори хиляди действащи спътници.

Нарастващото количество космически отломки представлява заплаха за астронавтите. През февруари тази година китайски космически кораб беше повреден от парче космически отломки, което попречи на астронавтите да се върнат на Земята за дълго време.

Ако през 2005 г. Европейската космическа агенция съобщи, че в ниска околоземна орбита има над 16 000 космически отломки, то през 2026 г. те вече са над 44 000.

Експертите отбелязват, че спътниците все по-често трябва да извършват маневри за избягване на сблъсъци с космически отпадъци. Но един ден може да възникне ситуация, в която подобни маневри ще доведат до сблъсъци между работещи спътници. По този начин ниската околоземна орбита може да се превърне в огромно гробище на космически кораби. А това няма да позволи нови изстрелвания в Космоса.