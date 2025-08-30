Войната в Украйна:

Животът на Земята е възникнал поради катастрофа

30 август 2025, 08:00 часа 655 прочитания 0 коментара
Животът на Земята е възникнал поради катастрофа

Животът на Земята не би могъл да възникне без катастрофа – сблъсък с друга планета, който да донесе необходимите за него вещества.

Земята е единствената известна планета, на която съществува живот, с течна вода и стабилна атмосфера. Нашият свят обаче не е станал подходящ за това веднага. На младата Земя, както и на други скалисти планети, не е имало летливи елементи, необходими за появата на живот – водород, въглерод и сяра – поради високата температура. Само планети, образувани по-далеч от Слънцето, са могли да съдържат тези вещества. Кога и как Земята е станала благоприятна за живот, все още не е напълно ясно.

ОЩЕ: Орбитата на Земята около Слънцето не е това, което си мислите

Учените от Института по геоложки науки към Университета в Берн са провели изследване, в което са установили, че химичният състав на ранната Земя се е формирал не по-късно от три милиона години след образуването на Слънчевата система и не е бил подходящ за живот. Тези резултати, публикувани в списание Science Advances, сочат, че животът на Земята е станал възможен само благодарение на по-късно събитие.

Изотопите като прецизен часовник

За реконструкция на образуването на Земята е използвана комбинация от изотопни и елементни данни от метеорити и земни скали. Използвайки моделни изчисления, изследователите успели да изяснят динамиката на промените в химичния състав на прото-Земята.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Възстановиха древните химични реакции, които може да са породили живота

„Високопрецизната система за отчитане на времето се основава на радиоактивния разпад на манган-53. Този изотоп е присъствал в ранната Слънчева система и се е трансформирал в хром-53 с период на полуразпад от около 3,8 милиона години“, обяснява планетологът Паскал Круташ от Лондонския имперски колеж.

Този метод може да определи възрастта на материали на няколко милиарда години с точност под милион години.

Космическо съвпадение

Авторите убедително сочат, че уникалният химичен състав на прото-Земята е бил напълно формиран по-малко от три милиона години след образуването на Слънчевата система. „Нашата слънчева система се е формирала преди около 4,568 милиона години. Като се има предвид, че са били необходими само 3 милиона години, за да се определят химичните свойства на Земята, това е изненадващо бързо“, обяснява Круташ.

ОЩЕ: Биохимици разбраха какво е попречило на появата на живот на Земята и как е било преодоляно

Това означава, че важни промени в химичния състав са настъпили по-късно и са били предизвикани от хипотетичната Тея, която вероятно се е образувала по-далеч от Слънцето – където е имало вода и летливи вещества.

NASA/GSFC

„Нашите резултати показват, че прото-Земята първоначално е била суха скалиста планета. Така че можем да предположим, че сблъсъкът с Тея е доставил летливи вещества на Земята и в крайна сметка е направил живота тук възможен“, казва Круташ.

Шанс за възникване на живот

Новото изследване допринася за разбирането ни за процесите в ранната фаза на Слънчевата система и предоставя насоки кога и как могат да се образуват планети, на които е възможен живот.

„Земята не дължи настоящата си благоприятна за живот среда на непрекъснато развитие, а вероятно на случайно събитие – късния удар на чуждо, богато на вода тяло. Това показва ясно, че благоприятната за живот среда във Вселената е всичко друго, но не и нещо естествено“, казва Мецгер.

ОЩЕ: Преди началото на времето: Учени разбраха каква е била Земята преди четири милиарда години

Следващата стъпка би била да се проучи по-подробно сблъсъкът между прото-Земята и Тея. „Досега този сблъсък не е достатъчно разбран. Необходими са модели, които могат да обяснят напълно не само физическите свойства на Земята и Луната, но и техния химичен състав и изотопни сигнатури“, заключава Круташ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антония Михайлова
Антония Михайлова Отговорен редактор
Слънчева система живот сблъсък Тея
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес