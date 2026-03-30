Кошмарът на 400 км над Земята: Астронавт на НАСА внезапно загуби способността си да говори

Астронавтът, който предизвика първата медицинска евакуация на НАСА по-рано тази година, заяви, че лекарите все още не знаят защо внезапно се е почувствал зле на Международната космическа станция. Четирикратният космически пътешественик Майк Финк разказа, че на 7 януари вечерял, след като се подготвял за космическа разходка на следващия ден, когато се случило всичко. Не можел да говори и не си спомня да е изпитвал болка, но тревожните му колеги от екипажа се задействали веднага, след като видели, че е в беда, и поискали помощ от лекарите на Земята.

"Беше напълно неочаквано. Стана невероятно бързо", каза той в интервю за Асошиейтед Прес от космическия център "Джонсън" в Хюстън. 59-годишният Финк, пенсиониран полковник от ВВС, заяви, че епизодът е продължил около 20 минути и след това се е почувствал добре. Той каза, че все още се чувства добре.

Никога преди или след това не е преживявал нещо подобно. Лекарите са изключили сърдечен удар, а Финке каза, че не се е задушавал, но всичко останало все още е възможно и може да е свързано с 549-те му дни в безтегловност, пише "Science Alert".

Всички виждат, че е в беда

Снимка: Getty Images

Той беше на 5 ½ месеца от последния си престой в космическата станция, когато проблемът го връхлита като "много, много бърза мълния". "Колегите ми от екипажа определено видяха, че съм в беда", каза той, докато и шестимата се събирали около него. "Всички се мобилизираха за броени секунди." Финк сподели, че не може да даде повече подробности за здравословния си проблем. Космическата агенция иска да гарантира, че другите астронавти няма да се притесняват, че медицинската им конфиденциалност ще бъде нарушена, ако им се случи нещо, обясни той.

"Ултразвуковият апарат на космическата станция се оказа полезен, когато се случи инцидентът", каза Финк, и заяви, чее преминал през множество тестове, откакто се е върнал на Земята. "НАСА преглежда медицинските досиета на другите астронавти, за да види дали са се случвали подобни случаи в Космоса", каза той. Финк сам разкри в края на миналия месец че е този, който е бил болен, за да сложи край на бурните спекулации в обществото.

Той все още се чувства зле, че заболяването му е довело до отмяната на космическата разходка – това щеше да бъде неговата 10-а космическа разходка, но първата за колежката му Зена Кардман – и е довело до преждевременно завръщане за нея и другите двама членове на екипажа.

SpaceX ги върна на 15 януари, повече от месец по-рано, и те отидоха направо в болницата. Финк спира да се извинява на всички, след като новият администратор на НАСА Джаред Айзакман му заповядва да спре. "Това не беше ти. Това беше Космосът, нали?" го успокояват колегите му. "Ти не разочарова никого."

Като вечен оптимист, Финк пази надеждата, че един ден ще може да се върне в Космоса.

