Магнитни бури през седмицата 27 октомври - 2 ноември 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 27 октомври - 2 ноември 2025 г. се очакват два дни със силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник 28 октомври стойността на Кр индекса ще бъде 5. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с магнитни бури.

Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник и сряда стойността на Кр индекса ще е 5. Това е силна магнитна буря и може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 27.10.25 - 02.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. Във вторник и сряда стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2025 Oct 27 - 2

2025 Oct 28 - 4

2025 Oct 29 - 4

2025 Oct 30 - 3

2025 Oct 31 - 3

2025 Nov 01 - 3

2025 Nov 02 - 2

Още: Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги