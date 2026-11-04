Къде изчезнаха повече от 450 км от река Тиса: Учени разкриха как е изглеждала реката преди 200 години

Река Тиса е била с 453 км по-дълга преди два века. Унгарски учени са използвали изкуствен интелект и древни карти, за да пресъздадат природните пейзажи на региона, които са претърпели значителни промени през последните два века. Това съобщава Факултетът по естествени науки на Будапещенския университет „Еотвеш Лоранд“ (ELTE), позовавайки се на научно проучване.

Как се е променила река Тиса през последните 200 години?

Според изследователите, преди мащабната регулация на речното корито, дължината на Тиса е била 1211 км. След изправянето на многобройните завои на реката, тази цифра е намаляла до 758 км. Така Тиса е станала по-къса с 453 км.

Мащабната работа по преобразуването на речната система започва през 19 век. По това време в Унгария, която е част от Хабсбургската империя, възниква въпросът за отводняването на големи площи, които редовно или периодично са наводнявани, и превръщането им в земеделски земи.

Една от основните задачи е била изправянето на коритото на река Тиса и стесняването на нейната заливна низина, която на места се е простирала на десетки километри.

За да направят това, инженерите прокопали криволичещи участъци от реката, създавайки нови, по-къси пътища за водата. Първоначално те изкопали малки канали, които по-късно били разширени от течението. Те също така построили земни язовири с височина около четири метра по протежение на новото русло.

Общата дължина на такива отвори на Тиса е била 136 км. Освен това, по време на регулирането на речната система са построени 2940 км язовири за контрол на наводненията.

До началото на Първата световна война основните дейности по изправянето на речното корито са до голяма степен завършени. Същевременно укрепването на райони, склонни към наводнения, продължава до около 1930 г.

Как се е променила природата около реката? Регулирането на река Тиса и отводняването на заливните низини са оказали значително въздействие върху околната среда. Площи, които преди това са били редовно наводнявани, постепенно са превърнати в земеделски земи.

Според учените, преди регулирането на реката, водата е можела да покрие до две трети от Голямата унгарска равнина по време на наводнения. В същото време площите на естествените блата, заливните ливади и горите са намалели значително.

Изследователите отбелязват, че пасищата и влажните зони някога са покривали приблизително 44% от равнината. До 1960 г. обаче делът им е намалял до 3–6%.

Общата площ на горите, която преди това е представлявала около 37% от територията, е намаляла до около 1% поради продължителна сеч и отводняване.

Днес значителна част от бившите заливни низини е заета от земеделска земя, а ежегодните наводнения вече не достигат до райони, които преди това са били редовно наводнявани.

За да покажат как е изглеждала природата преди мащабната регулация на реките, унгарски изследователи са използвали изкуствен интелект. Реконструкциите са базирани на исторически карти, по-специално материали от първата военна картография на Хабсбургската империя. Те отразяват състоянието на територията през 1783–1786 г., когато много реки, блата и гори все още са запазили характеристики, характерни за периода преди мащабното регулиране на водните течения.

Учените са използвали и снимки на съвременни природни пейзажи, направени между 2020 и 2024 г. с помощта на камери и дронове. Въздушните снимки са направени на височина до 120 метра.

Историческите карти са помогнали за определяне на местоположението на природните обекти, а съвременните фотографии са помогнали да се пресъздаде природата на растителността, водните басейни и релефа. Същевременно учените подчертават, че изображенията, създадени от изкуствен интелект, не са точни снимки на миналото. Те са научно обосновани реконструкции, които могат да се различават по детайли.

Според изследователите, технологията може да бъде полезна не само за изучаване на историческите промени в природата. Изкуственият интелект може да се използва и за илюстриране на възможни бъдещи промени в ландшафтите, включително ефектите от глобалното затопляне, пресъхването на водоеми или възстановяването на влажните зони.

Унгарски учени вече стартираха проекта „От миналото към бъдещето – екологичната история на Карпатския басейн на разбираем език“. Той обхваща приблизително 30 000 години история на околната среда, от ледниковата епоха до настоящите и възможните бъдещи климатични промени. Проектът използва фотореалистични реконструкции.

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