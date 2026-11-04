Допълнителни 200 000 евро за възнагражденията на музикалните състави на БНР одобри правителството

Правителството одобри допълнителен трансфер от 200 000 евро за Българското национално радио (БНР), за увеличение на възнагражденията на музикалните му състави, считано от 1 октомври 2026 г., става ясно от днешните решения на Министерски съвет. С решението се създават условия за повишаване на средните брутни месечни възнаграждения на 190 музиканти с 23%. Средствата в размер на 200 000 евро ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г.

Предложението е внесено от министъра на културата Евтим Милошев в рамките на усилията за подкрепа на българските творци и за съхраняване на професионалния потенциал на музикалните състави на общественото радио. По-рано през годината министър Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев проведоха поредица работни срещи за устойчивото развитие на професионалните музикални състави към обществената медия.

Музикалните състави на БНР имат значим принос към българския музикален живот със своята концертна и звукозаписна дейност. Техните изпълнения и студийни записи са част от културното наследство на страната и осигуряват възможност за съхраняване и популяризиране на постиженията на българската и световната музикална култура пред широка публика у нас и в чужбина.

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Адекватното заплащане е ключово условие за задържането на висококвалифицирани музиканти, привличането на нови професионалисти и поддържането на високо художествено равнище. Предвиденото увеличение ще подпомогне кадровото обезпечаване на съставите, ще повиши мотивацията на музикантите и ще създаде по-устойчиви условия за изпълнение на обществената мисия на БНР.