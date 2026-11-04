„Главболгарстрой“ извършва сложен HDD сондаж в ключов енергиен проект на Балканите

Междусистемната газова връзка Гърция – Северна Македония е сред приоритетните, подкрепяни от ЕС

Със своята специализирана експертиза в изпълнението на насочени хоризонтални сондажи (HDD) „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД, част от групата на „Главболгарстрой“, се включи в изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – Северна Македония. През април 2026 г. дружеството обедини усилия със северномакедонската компания „Рапид Билд“ за реализацията на ключови участъци от проекта, като осигурява собствена специализирана техника и квалифициран персонал.

Българското строително дружество вече реализира успешно както специализирани геофизични проучвания по трасето на газопровода в западната ни съседка, така и работен проект за прокарването на сложен хоризонтален сондаж. Към момента то изпълнява и самото сондиране под р. Вардар. Дължината на сондажа в близост до гр. Гевгелия е 460 м., с максималната дълбочина от 20 м. и големина на тръбата DN700 (28").

Междусистемната газова връзка Гърция – Северна Македония е сред приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, подкрепяни от Европейския съюз. Тя е включена в списъка с Проекти от интерес за Енергийната общност (PECI), свързващи енергийните пазари на ЕС с тези на държавите от Енергийната общност.

Проектът се развива от междусистемните преносни оператори на двете държави DESFA (Гърция) и NOMAGAS (Северна Македония) и от м. септември т.г. представлява важна част проекта за разширение на стратегическия за региона на Югоизточна Европа Вертикален газов коридор.

Македонският участък от интерконектора е с приблизителна дължина от 67 км и капацитет от 1,5 млрд. куб. м природен газ годишно. Той има за цел да осигури на Скопие достъп до природен газ, включително втечнен природен газ (LNG), през гръцките терминали в Ревитуса и Александруполис и да повиши енергийната сигурност в региона.

Проектът се финансира чрез безвъзмездни средства и кредити от европейски финансови институции, сред които Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF).