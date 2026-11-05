22-годишният телескоп на НАСА падна на Земята

22-годишната история на космическия телескоп Swift приключи с неконтролираното му падане върху Земята в сряда, 4 ноември. Преди това бе направен опит обсерваторията да бъде изведена в по-висока орбита, но мисията се провали, пише Space.

Космическият телескоп Swift падна на Земята

Космическият телескоп Swift беше изстрелян в ниска околоземна орбита през 2004 г. Първоначално то беше проектиран за работа в продължение на две години. Но до октомври 2026 г. той изучаваше гама-лъчеви изблици, най-мощните експлозии във Вселената, причинени от експлозии на свръхнови, сливания на неутронни звезди и други високоенергийни събития в Космоса. Той също така изучаваше далечни свръхнови (експлозиите на масивни звезди), черни дупки, астероиди и комети в Слънчевата система. Swift направи последното си научно наблюдение на 20 октомври, след което НАСА затвори обсерваторията и тя започна бързо да се отдалечава от орбита.

Обсерваторията Swift не е разполагала със собствени двигатели за корекция на орбитата и следователно, поради увеличаването на слънчевата активност през 2025 г., съпротивлението на горните слоеве на атмосферата се е увеличило и телескопът е започнал бавно да се спуска. НАСА се опита да спаси обсерваторията, която е изключително важна за астрономите. Специален космически кораб е трябваше да издигне Swift в по-висока орбита това лято, но в крайна сметка мисията се провали - той изгоря при навлизането си в атмосферата.

В крайна сметка Swift се спусна на височина само 275 километра над земната повърхност, където вече не беше възможно да бъде спасен и да удължи експлоатационния си живот. Историята на легендарната обсерватория приключи на 4 ноември приблизително в 14:39 ч. източноевропейско време, когато навлезе в плътните слоеве на земната атмосфера. Според доклад на Космическите сили на САЩ, това се случи над остров Суматра, Индонезия.

Най-вероятно космическият телескоп на НАСА с тегло 1500 кг е изгорял напълно в атмосферата. Според оценките на НАСА, вероятността оцелелите фрагменти да наранят някого на Земята е само 1 на 2100. Въпреки че експертите преди това предполагаха, че някои фрагменти от телескопа биха могли да оцелеят и да паднат на повърхността на планетата, досега никой не е открил тези отломки. Те биха могли да паднат в Тихия или Индийския океан.

Според доклад на НАСА, средно поне три големи обекта падат на Земята от орбита всеки ден, било то нефункциониращи спътници или степени на ракети-носители. Този брой вероятно ще се увеличи през следващите години, тъй като броят на космическите изстрелвания продължава да се увеличава.

Междувременно стана ясно, че НАСА търси възможност да повиши орбитата на известния космически телескоп Хъбъл. Той постепенно губи височина и ще падне на Земята след няколко години, ако не се предприемат никакви мерки.

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