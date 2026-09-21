Сваля му видеата едно по едно: Македонска ТВ на българина Емил Стоименов обяви война на българския подкаст Коридор 8

Атаките на влиятелната македонска телевизия на българина Емил Стоименов Канал 5 срещу българския подкаст Коридор 8 и неговия водещ Георги Станков продължават. Тази сутрин е свалено 11-то поред видео на Коридор 8 с неправомерен copyrith strike от страна на телевизията на Стоименов. Още преди три месеца от Канал 5 са подали искова молба в Скопския основен съд, на която Станков е отговорил с предложение за споразумение и медиация, но наскоро то е отхвърлено.

"Целта е да унищожат канала", заяви пред Actualno.com Георги Станков и се аргументира с факта, че от Канал 5 използват най-крайната опция при уреждане на въпрос за авторско право.

"Първата е моето видео да бъде блокирано, а не изтрито. Втората е, ако смятат, че аз печеля неправомерно, да получават приходи от видеото. Макар че е парадоксално, че ползвам три минути от тях и правя два часа емисия, но хипотетично имат право да поискат част от приходите. Те във всички случаи са искали най-крайното и то е strike, а когато имаш три активни strike - каналът се изключва. Това им беше целта от самото начало още", обясни Станков.

Странно е, че влиятелна македонска телевизия иска да унищожи подкаст в платформата YouTube, при положение, че Коридор 8, Станков и неговите гости говорят само и единствено за приятелство между България и Северна Македония.

Опитът за помирение е отхвърлен

Станков заяви, че е поискал да се помири с Канал 5, защото според него и двете страни може да имат претенции една към друга.

Той смята, че през последните месеци и двете страни са предприели действия, които са довели до ескалация в отношенията и е добре за общото благо и за нашите две общества да дадат добър пример - взаимно да си простят, но от телевизията на Емил Стоименов са отказали.

До момента няма развитие по делото срещу Коридор 8 в Скопския основен съд, но Станков е категоричен, че стигне ли се до такова - ще докаже, че ползването на видеата не нарушава нито македонското, нито българското, нито американското законодателство. ОЩЕ: Ново дело срещу българи в РСМ? Стигне ли се до съд - Коридор 8 готви изненада за шефа на Канал 5

"Имаме право на пародия"

"Има видеа, които са свалени не заради видео, а заради екранна снимка", обясни Станков. Той уточнява, че те са илюстративни и визира снимка на директора на телевизия Канал 5 Иван Мирчевски.

"Имаме право на пародия. На тях това не им е харесало", коментира още Станков.

В случая не е изненада, че за македонските медии свободата на словото и пародията като форма на такава не им понася, тъй като Република Северна Македония според американската неправителствена организация Freedom House има хибриден режим, но не и истинска демокрация. ОЩЕ: Freedom House: Северна Македония под ръководството на Мицкоски е в хибриден режим