Арестите обсъждани на най-високо ниво? Полицай с показания по делото срещу Кирил Петков

Обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Това е заявил полицай от ГДНП пред съда по време на делото срещу Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 г.

ОЩЕ: Прокуратурата предявява обвинение на Кирил Петков за ареста на Борисов

Какво е разказал?

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено. Униформеният разказа, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения, които да са от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай, заради което му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когато да обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този наказателен адвокат, са получени сведенията от Божков.

В деня, преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вецепремиер Асен Василев.

ОЩЕ: Петков за делото срещу Борисов: Лъжите трябва да се опровергават, за да не губят българите надежда (ВИДЕО)

Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече е обсъждано и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани.

Кирил Петков пристигна на делото, но преди него коментира само актуални политически въпроси, съобщи БНТ.