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Арестуван ли е Боби Михайлов? Говори СДВР

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Арестуван ли е Боби Михайлов? Говори СДВР
Снимка: БГНЕС

Арестуван ли е Боби Михайлов? На този въпрос отговори директорът на СДВР Любомир Николов по време на брифинг в МВР по повод снощните футболни размирици в София. 

„Мога категорично да заявя, че в СДВР лицето Борислав Михайлов не е задържан към настоящия момент“, каза Николов. 

Протестът снощи беше срещу управлението на Българския футболен съюз, чийто ръководител е Борислав Михайлов. Недоволството излезе извън контрол и се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. ОЩЕ: ОЩЕ: Шефът на СДВР обясни защо полицията е нахлула в заведение

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