Арестуван ли е Боби Михайлов? Говори СДВР

„Мога категорично да заявя, че в СДВР лицето Борислав Михайлов не е задържан към настоящия момент“, каза Николов.

Протестът снощи беше срещу управлението на Българския футболен съюз, чийто ръководител е Борислав Михайлов. Недоволството излезе извън контрол и се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. ОЩЕ: ОЩЕ: Шефът на СДВР обясни защо полицията е нахлула в заведение