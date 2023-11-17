Арестуван ли е Боби Михайлов? Говори СДВР
„Мога категорично да заявя, че в СДВР лицето Борислав Михайлов не е задържан към настоящия момент“, каза Николов.
Протестът снощи беше срещу управлението на Българския футболен съюз, чийто ръководител е Борислав Михайлов. Недоволството излезе извън контрол и се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. ОЩЕ: ОЩЕ: Шефът на СДВР обясни защо полицията е нахлула в заведение
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: протест срещу БФС Любомир Николов СДВР Боби Михайлов