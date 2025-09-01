Бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско

Бебе и две деца са пострадали при катастрофа, станала снощи на пътя между плевенските села Мечка и Коиловци. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен, цитирани от БТА. Сигнал за произшествието е постъпил в 21:42 часа. Установено е, че 32-годишна е самокатастрофирала с лек автомобил.

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в Плевен. Тримесечно бебе е с черепно-мозъчна травма, тригодишно момиче е с контузия на коремната стена, а шестгодишно момче със счупена раменна кост.

Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички участници в катастрофата, казаха още от полицията.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщи МВР на сайта си.