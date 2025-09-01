Войната в Украйна:

Бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско

01 септември 2025, 13:48 часа 358 прочитания 0 коментара
Бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско

Бебе и две деца са пострадали при катастрофа, станала снощи на пътя между плевенските села Мечка и Коиловци. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен, цитирани от БТА. Сигнал за произшествието е постъпил в 21:42 часа. Установено е, че 32-годишна е самокатастрофирала с лек автомобил.

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в Плевен. Тримесечно бебе е с черепно-мозъчна травма, тригодишно момиче е с контузия на коремната стена, а шестгодишно момче със счупена раменна кост. 

Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички участници в катастрофата, казаха още от полицията.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщи МВР на сайта си. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали деца информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес