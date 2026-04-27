Без книжка и с фалшив номер: Мотоциклетист се блъсна в патрулка

27 април 2026, 12:23 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мотоциклетист без книжка и с фалшива регистрационна табела е задържан във Варна, съобщиха от полицията в крайморския град. Шофьорът, който е на 34 години, не е спрял за проверка, подминал автомобила на полицаите и го ударил.

По-късно той е задържан. Тогава е станало ясно, че е неправоспособен, а мотоциклетът е с фалшива регистрация.

Мъжът отказал да му бъде направен тест за наркотици. В раницата му обаче полицаите открили две пакетчета с кристалообразно вещество

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че преди седмица при преследване друг шофьор блъсна полицейска кола. Инцидентът стана в района на Суворово.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
шофьорска книжка полиция патрулка регистрационни табели
