Без книжка и с фалшив номер: Мотоциклетист се блъсна в патрулка

Мотоциклетист без книжка и с фалшива регистрационна табела е задържан във Варна, съобщиха от полицията в крайморския град. Шофьорът, който е на 34 години, не е спрял за проверка, подминал автомобила на полицаите и го ударил.

По-късно той е задържан. Тогава е станало ясно, че е неправоспособен, а мотоциклетът е с фалшива регистрация.

Мъжът отказал да му бъде направен тест за наркотици. В раницата му обаче полицаите открили две пакетчета с кристалообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че преди седмица при преследване друг шофьор блъсна полицейска кола. Инцидентът стана в района на Суворово.

