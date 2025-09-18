Войната в Украйна:

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов отново се изправя пред съда

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов отново се изправят пред съда. Двамата са с постоянна мярка "задържане под стража". Адвокатите и на двамата обжалваха това решение. Припомняме, че те бяха задържани в края на юни по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. 

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху кметовете на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Барбутов обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях. 

Не са открити незаконни действия

Столична община не е открила незаконни действия във връзка с обществените поръчки и бюджета, що се отнася до работата на задържания зам.-кмет Никола Барбутов. Това се разбра от думи на градоначалника Васил Терзиев в интервю за bTV. Той се позова на извършени одити в администрацията след ареста на Барбутов.

"Окончателните доклади от проверките са готови и в момента се анализират", каза Терзиев. От данните обаче става ясно, че имало единствено административни пропуски в работата на общината, посочи кметът и обеща те да бъдат коригирани.

 

 

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
