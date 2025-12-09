"Чист опит за убийство": Разказ за жестокия побой с ритници в главата в "Люлин"

Течеше кръв от очите и ушите му. Лицето му беше смляно, защото по-малкия побойник на два пъти буквално скочи на главата му. Това за мен беше умишлен опит за убийство. Не знам какво ще е обвинението, но наистина си беше чист опит за убийство. Това разказа Бойка Георгиева, която е станала свидетел на жестокия побой в столичния кв. "Люлин". Припомняме, че 42-годишен мъж е с опасност за живота, след като заедно със свой 40-годишен приятел е нападнат от двама непознати.

Единият от побойниците е едва на 16 години, а другият на 34 г. Те пребили брутално своите жертви с юмруци и ритници в главата.

"Когато дойде Бърза помощ, единият се беше свестил, а другият не беше в съзнание. Лекарите коментираха, че се надяват човека да оцелее поне до "Пирогов", за да може да му се помогне", сподели още жената.

Докато си купували бира от магазина нападателите говорили на жената, че са много агресивни и им се бие, дори им се убива.

След боя нападателите избягали към спирката на автобуса, но по-късно са заловени. "Тези двамата не съм ги виждала друг път. По-късно разбрах, че майката на големия живее наоколо, а по-малкия му е някакъв роднина", коментира тя.

"Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия", категорична бе тя.