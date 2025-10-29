Войната в Украйна:

Два случая на домашно насилие в Софийско

29 октомври 2025, 10:53 часа 347 прочитания 0 коментара
Два случая на домашно насилие в Софийско

За два случая на домашно насилие в рамките на денонощието съобщават от ОДМВР София.

Около 12.35 часа вчера жителка на Годеч сигнализирала в полицията, че мъжът, с когото съжителства, й е нанесъл побой.

На адреса незабавно били изпратени полицейски служители. Установено е, че на пострадалата е причинена лека телесна повреда.

Още: Пребила майка си: 26-годишна жена на съд

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 19.30 часа снощи жител на Ботевград подал сигнал в полицията, че съседът му е нанесъл побой на майка си. Изпратените на място полицейски служители задържали извършителя на деянието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пострадалата е транспортирана за преглед в столична болница. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие побой полиция задържан
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес