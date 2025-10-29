Два случая на домашно насилие в Софийско

За два случая на домашно насилие в рамките на денонощието съобщават от ОДМВР София.

Около 12.35 часа вчера жителка на Годеч сигнализирала в полицията, че мъжът, с когото съжителства, й е нанесъл побой.

На адреса незабавно били изпратени полицейски служители. Установено е, че на пострадалата е причинена лека телесна повреда.

Още: Пребила майка си: 26-годишна жена на съд

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 19.30 часа снощи жител на Ботевград подал сигнал в полицията, че съседът му е нанесъл побой на майка си. Изпратените на място полицейски служители задържали извършителя на деянието.

Пострадалата е транспортирана за преглед в столична болница. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие