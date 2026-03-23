Хванат с почти 15 кг марихуана остава в ареста

23 март 2026, 11:40 часа 297 прочитания 0 коментара
Окръжният съд в Бургас взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъжа, в чийто дом бяха открити близо 15 кг марихуана. Същият е обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Обвиняемият е осъждан многократно – 11 пъти. Той е изтърпявал както наказания "пробация", така и ефективни наказания "лишаване от свобода", уточниха от съда.

Мъжът (40 г.) бе задържан на 19 март т.г., след като в апартамента му в бургаския комплекс "Меден рудник" полицаи откриха марихуана, разпределена в найлонови торби и съхранявана в пластмасови бидони. Стойността на открития наркотик по цени на съдопроизводството възлиза на 135 254 евро.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
рецидивист марихуана задържане под стража наркоразпространение
