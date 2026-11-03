Войната в Иран:

Бомбените заплахи вече засягат и авиокомпании: Самолет от Израел кацна на летище София

03 ноември 2026, 13:05 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Бомбените заплахи вече засягат и авиокомпании: Самолет от Израел кацна на летище София

Бомбени заплахи към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София, са получени днес. Самолетът е кацнал преди минути и се проверява от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма за наличие на евентуално поставени взривни устройства. Това съобщи пред журналисти в Перник изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. 

ОЩЕ: Две бомбени заплахи в Старозагорско, две и в Търговище

И обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

„Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи главен комисар Николов, цитиран от БТА.

Той увери, че служителите действат по установен протокол и реагират на всеки постъпил сигнал. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
аварийно кацане бомбена заплаха самолет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес