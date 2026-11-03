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Две бомбени заплахи в Старозагорско, две и в Търговище

03 ноември 2026, 12:18 часа 913 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Две бомбени заплахи в Старозагорско, две и в Търговище

Заплахи за бомби са получени на електронните пощи на Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък. Извършват се проверки. Заради сигнала обаче всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват работа до 13:00 часа. Насрочените за днес съдебни заседания, които не са проведени, се отлагат за нови дати, за които страните ще бъдат призовани допълнително. Сигнал за поставено взривно устройство е получен и по електронната поща в болницата в Казанлък. Още: Поредна вълна от бомбени заплахи в няколко града в България 

На място се извършва проверка за установяване на достоверността на заплахата. Това са поредните сигнали за взривни устройства в региона през последните дни, припомня БГНЕС.

Сигнали за бомбени заплахи, получени по електронната поща в две институции в централната част на Търговище, са проверени от полицията, като при огледите взривни устройства не са установени. Временно, докато бъдат проверени помещенията, служители на институциите, помещаващи се в сградата на Областната администрация, са били изведени от нея. Полицията в града напомни, че от 1 юли тази година до момента са образувани девет досъдебни производства по чл. 326 от Наказателния кодекс. В момента се извършват и още две проверки по подобни сигнали.Още: Нова вълна от бомбени заплахи: Евакуираха НЗОК и други ключови места в София

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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