Ударени кораби край България:

С белезници отведоха в ареста мъжа, убил куче в София

03 ноември 2026, 13:01 часа 519 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
С белезници отведоха в ареста мъжа, убил куче в София

С белезници отведоха в ареста мъжа, убил куче в столичния квартал "Кръстова вада". Това стана малко след като заподозреният се яви в столичната полиция с адвокат. Преди това той беше обявен за издирване, след като се укриваше от органите на реда.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че мъжът ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия.

"Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора", написа Демерджиев в социалните мрежи. Още: Задържаха заподозрения за убийството на куче в "Кръстова вада"

Жестокият инцидент е от вечерта на 1 ноември. Тогава заподозреният се разминал със стопанина на кучето, който го разхождал в близост до дома си. Мъжът ритнал с всичка сила малкия йоркширски териер. От удара животното изхвърчало, ударило се в паркиран наблизо автомобил и починало.

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След нападението стопанинът на кучето се нахвърлил върху мъжа и му нанесъл няколко удара. Видеозапис от случилото се беше разпространен в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение. В понеделник вечерта стотици хора излязоха на протест в "Кръстова вада" с настояване за справедливост. Още: Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

Българското законодателство криминализира проявите на жестокост към животни. Предвидените наказания обаче често предизвикват критики като недостатъчно строги. Ако заподозреният е с чисто съдебно минало, съществува вероятност да получи условна присъда.

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Кръстова вада насилие над животни куче убийство на куче
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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