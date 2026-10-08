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Иван Демерджиев: Заплахите за взривни устройства в институции и училища идват извън страната, програма ги превежда на български език

08 октомври 2026, 18:29 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иван Демерджиев: Заплахите за взривни устройства в институции и училища идват извън страната, програма ги превежда на български език

"Съобщенията със заплахи за поставени взривни устройства в институции и учебни заведения се излъчват извън страната, програма ги превежда на български език, като се наблюдава връзка между постъпването на заплахите с определени политически събития в страната". Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

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Той определи заплахите като злонамерени и координирани, като отбеляза, че се разследва откъде идват те. Демерджиев отбеляза, че има протокол за действие при такива случай, така че в най-малка степен да се засегне работата на институциите.

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В последните дни на няколко пъти институции и учебни заведения в страната получиха заплахи за поставени взривни устройства. Проверките не откриха нищо притеснително. От МВР съобщиха, че по случаите работи Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и други структури на ведомството, включително с партньорски служби, за установяването на източника на информацията.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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