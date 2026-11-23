При мащабна акция на полицията в София, Разград и Враца срещу издаване на фалшиви ТЕЛК решения са задържани 11 души - сред тях четирима лекари и петима посредника. От свой източник Actualno.com научи, че в София акцията се провежда в Първа градска болница. Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК. Все още не се съобщава каква е щетата от схемата. На място в лечебните заведения се претърсват и изземват документи.

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Още в началото на октомври вътрешният министър Иван Демерджиев публично анонсира предстоящите полицейски операции. "Съвсем скоро предстоят акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК", заяти тогава той. По думите му в цели области на страната получаването на фалшиви решения за инвалидност се е превърнало в "начин на препитание", а реалните финансови вреди за държавния бюджет от подобни злоупотреби в здравеопазването възлизат на стотици милиони.

Днешната операция в столицата е поредният удар срещу злоупотребите с инвалидни пенсии, след като само през последните седмици органите на реда разкриха няколко крупни схеми в страната. По-рано през ноември в разградския град Цар Калоян беше разбита мащабна мрежа, действала в продължение на две десетилетия на принципа на финансова пирамида. В нея са участвали трима лекари и здравен работник, а около 270 души са получавали неправомерно пенсии с фалшиви ТЕЛК решения, като тарифата за документ е нараснала през годините от 1500 до 5000 лева.

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В Кърджали полицията и Районната прокуратура образуваха две досъдебни производства за представяне на неистински документи пред НОИ, като само по единия случай щетата за бюджета надхвърля 20 200 евро.