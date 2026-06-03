Издирват 2-годишно дете, изчезнало снощи

Дете на 2 години от село Александрово, община Павел баня се издирва. То е в неизвестност от снощи, предава БНР.

Сигналът за изчезналото дете е подаден около 21.00 часа от неговата майка, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

По първоначална информация детето е играело в двора на дома си, когато внезапно изчезнало.

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Калоян Дамянов обобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи – в акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.

Той призова жителите на района също да бъдат много бдителни и съобщи, че към настоящия момент детето не е намерено".

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