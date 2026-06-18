Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея

Екшън се разиграва в центъра на София пред погледа на десетки граждани, а всичко приключва с арест и белезници. В късния следобед в сряда 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка. От МВР съобщиха, че задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога.

ОЩЕ: Съдът реши: Четирима обвиняеми след акцията в "Ботунец" остават в ареста

"Преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, вероятно е била доста стресирана, защото той е бил с маска, шапка и суитшърт", разказа за случилото се заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов в ефира на Нова телевизия.

След това се качва в друга кола, в която има и дете. Бащата обаче се оказва полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР.

"Влязъл е в автомобила, управляван от нашия колега, и му заповядал да потегли. Отзад е било 5-годишното му детенце. Колата е била с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил. За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства", обясни още Попов.

В задържания е открито известно количество наркотици. МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.