Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея

18 юни 2026, 7:48 часа 257 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея

Екшън се разиграва в центъра на София пред погледа на десетки граждани, а всичко приключва с арест и белезници. В късния следобед в сряда 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка. От МВР съобщиха, че задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога.

ОЩЕ: Съдът реши: Четирима обвиняеми след акцията в "Ботунец" остават в ареста

"Преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, вероятно е била доста стресирана, защото той е бил с маска, шапка и суитшърт", разказа за случилото се заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов в ефира на Нова телевизия. 

След това се качва в друга кола, в която има и дете. Бащата обаче се оказва полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР. 

"Влязъл е в автомобила, управляван от нашия колега, и му заповядал да потегли. Отзад е било 5-годишното му детенце. Колата е била с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил. За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства", обясни още Попов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В задържания е открито известно количество наркотици. МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
полиция преследване кражба криминално проявен
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес